3 ماسكات لعلاج مشاكل الشعر

آخر الأخبارالأسرة والطفل › 3 ماسكات لعلاج مشاكل الشعر

صورة الخبر: مشاكل الشعر
مشاكل الشعر


قدمت الدكتورة الصيدلانية آية صقر؛ عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ مجموعة من الماسكات الطبيعة التى تعالج تقصف ومشاكل الشعر.



ماسكات طبيعية لعلاج مشاكل الشعر:

١- لافندر:

اللافندر يعمل على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، وعلاج ضعف الشعر، وحمايته من التساقط، ويساعد على ترطيب فروة الرأس، وتطهير الفطريات المسببة للقشرة، والتخلص من الحكة ويعمل على إنتاج البصيلات الجديدة للشعر، ويقي من الصلع عشبة اللافندر تعمل على تغذية الشعر وفروة الرأس، وتمنح الشعر القوة والنضارة، مفيد في إطالة الشعر.



2- قهوه تركية:
تزيد من لمعان وبريق الشعر تعمل على استعادة حيوية الشعر، تساعد على التخلص من الشعر الأبيض، تقوي بصيلات الشعر، تعمل على تخليص الشعر من التقصف، تعالج تساقط الشعر، تساعد على تنعيم الشعر، تزيد من طول الشعر، تعالج فروة الرأس.

3- روز ماري:

يعالج تساقط الشعر ويمنع ظهور الشيب ويعمل على زيادة طول الشعر ويطهر فروة الشعر من البكتيريا.

المصدر: فيسبوك

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على 3 ماسكات لعلاج مشاكل الشعر

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
72373

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager