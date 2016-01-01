

فتة الحمص فتة الحمص



فتة الحمص من المأكولات المشهورة في بلاد الشام وخاصة في سوريا ولبنان وفلسطين والأردن.



ويُقدم الحمص في بلاد الشام كوجبة إفطار عائلية ، خاصة في الأعياد والمناسبات ، أو يقدم كفاتح مقبلات مع وجبات أساسية، وفقا لما نشره موقع هيلثي.



وهناك العديد من الطرق لعمل وصفة فتة الحمص ، وهي تختلف من بلد إلى آخر وحتى من مدينة إلى أخرى. وهي وجبة غنية جدا بالعديد من الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم وكذلك الألياف والبروتينات.

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وصفة فتة حمص باللحمةمكونات- 4 أرغفة خبز "صغيرة الحجم" مقطعة إلى مربعات صغيرة- علبة حمص أو (250 جرام حمص مفروم مسلوق)ملعقة صغيرة كمون2 عصير ليمونحبة فلفل حار ومقطعةنصف كوب طحينةنصف كوب ماء- ربع كيلو لحم عجل مقطع (اختياري)نصف كوب زيت زيتون أو حسب الحاجةملعقة صغيرة ثوم مهروس- بقدونس للتزيين.- ملعقتان من المكسرات- ملح للتذوق.طريقةأولًا: اصنع طبق الحمص كالمعتاد ، أو تحقق من طريقة عمل وصفة الحمص على موقعنا.ثانيًا: اطبخ اللحمنضع القدر على النار ونضيف 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون في القدر على نار متوسطة وبعد تسخين الزيت نضيف شرائح اللحم المتبل بالملح والفلفل ونقلبها مباشرة وبعد دقيقتين نخفض الحرارة الى يُطهى اللحم على نار خفيفة.بعد أن ينضج اللحم ، أضيفي المكسرات وقلبي لمدة دقيقتين أو ثلاث ، ثم ضعي اللحم جانبًا.طريقة تحضير وصفة فتة الحمص:أولًا: نضع مربعات الخبز في صينية ، ونضعها في الفرن حتى يصبح الخبز مقرمشًا .. بعد إخراج الخبز من الفرن ، نضعه في طبق كبير ، ويضافون إليه بعض الماء الساخن. واتركيه لمدة دقيقتين حتى يمتص الخبز الماء.ثانيًا: نضيف كمية الحمص للخبز ونخلطهم معًا.ثالثًا: نضع اللحم والمكسرات والبقدونس ويكون الطبق جاهزًا للتقديم.ملحوظة: قدم بجانب هذا الطبق الزبادي وسلطة الحمص والطحينة. إذا كنت تفضل وصفة فتة الحمص الحارة. نضيف بعض الفلفل الأخضر الحار المفروم فوق الطبق.فتة حمص باللبنمكونات2 كوب حمص مسلوق4 أرغفة من الخبز العربي ، مقطّعة إلى مكعبات1 كوب زبادينصف كوب صنوبر محمص3 فصوص ثوم مهروسةنصف ملعقة صغيرة كمون مطحون3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون4 ملاعق كبيرة طحينة75 ملليغرام من المارجرين أو ربع كوب زيتملح للتذوقطريقة:ضعي قطع الخبز في صينية ، وضعيها في الفرن حتى تحمص وتكتسب اللون الذهبي.في قدر على النار ، ضعي الحمص مع كوبين من الماء ، اتركي الخليط لمدة 15 دقيقة حيث يمتص الحمص معظم الماء ، ثم أضيفي الملح وأزيلي القدر عن النار.في وعاء ، اخلطي الزبادي جيدًا مع الثوم والكمون وعصير الليمون والطحينة والملح.افردوا الخبز في قاع طبق التقديم ، ثم ادهنوا الحمص الساخن ثم خليط الزبادي .سخني السمن وأضيفيه فوق خليط الزبادي.للزينة: تزيين الوصفة بالصنوبر وبعض البقدونس المفروم ، تقدم مع خبز مقرمش إضافي.الوصفة الثالثة: فتة حمص باللحم سورية - وصفات