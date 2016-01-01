بأسهل الخطوات.. طريقة عمل بسكويت جوز الهند

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بسكويت جوز الهند

يعتبر بسكويت جوز هند من الحلويات الشهية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل بسكويت جوز هند في المنزل.

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مقادير بسكويت جوز هند
3 أكواب دقيق
كوب جوز هند
نصف كوب سمنة
فانيليا
2 بيضة
كوب سكر بودرة
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
رشة ملح
جوز هند مبشور للوجه

طريقة تحضير بسكويت جوز هند
-يسخن الفرن على درجة حرارة 180
-تجهز صينية بورق زبدة
-تخلط جميع المكونات الجافة معا، ويترك جانبا
-يخلط السكر البودرة مع السمنة في العجان
-يضاف البيض، والفانيليا ونقلب
-تضاف المكونات الجافة ونقلب
-تفرد العجينة وتتشكل على شكل دوائر باستخدام قطاعة
-يرش الوجه بجوز الهند المبشور
-يوضع في الصينية
-يخبز في الفرن حتى يصبح ذهبي اللون​

المصدر: elbalad

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