النادي المصري يشكو أمين عمر حكم مباراة الزمالك



أمين عمر حكم مباراة الزمالك أمين عمر حكم مباراة الزمالك

النادي المصري يشكو أمين عمر حكم مباراة الزمالكالأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:58 ص



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صدى البلد

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تلقى اتحاد الكرة شكوى من قبل مجلس إدارة النادى المصري برئاسة سمير حلبية ضد الحكم الدولي أمين عمر الذى أدار مباراة الفريق البورسعيدى الأخيرة أمام الزمالك والتى انتهت بفوز الفارس الابيض بهدف دون رد أحرزه محمود علاء.



وتضمنت شكوى النادي المصرى إصرار أمين عمر على عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق البورسعيدى اضافة الى عدم اللجوء الى تقنية الفيديو الـ var للتعرف على مدى صحة قراره من عدمه.



كان اتحاد الكرة قرر إحالة فرجاني ساسي لاعب نادى الزمالك الى لجنة الانضباط في واقعة طرده عقب اعتدائه على الدولى أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمصري.

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قال المصدر ذاته إنه لم يصل حتى الآن تقرير الدولى أمين عمر حكم لقاء الزمالك والمصري إلى لجنة المسابقات فى الجبلاية لافتا إلى أن الجمعة والسبت إجازة رسمية داخل اتحاد الكرة ولم يتم إرسال أية تقارير عبر السيستم.وتحدث محمد عمر، والد الحكم الدولي أمين عمر، عن أسباب حضوره مباراة نادي الزمالك والمصري البورسعيدي الأخيرة وقال في تصريحات تليفزيونية: "كنت أرافق نجلي في لقاء الزمالك والمصري بسبب عدم وجود أصدقاء له من حكام منطقة القاهرة".وتابع: "نجلي لم يتعرض للضرب أو الإهانة من فرجاني ساسي ولو تعدى فرجاني عليه كان سيقوم إنهاء المباراة ولكن اللاعب اعترض بشكل غير لائق فقط" والثنائى أمير مرتضى وجنش دخلا غرفة الحكام بعد انتهاء المباراة وحرصا على الاعتذار لنجلي بعد واقعة ساسي.وكشف أسامة إسماعيل مدير ادارة الإعلام فى اتحاد الكرة عن اختصاصات لجنتي الانضباط والمسابقات فى الجبلاية إزاء صدور أي سلوك خارج عن النص.قال أسامة إسماعيل عبر تغريدة على تويتر: التصرفات الخارجة عن الروح الرياضية وسوء السلوك حتى ولو حدثت داخل الملعب وفي الإطار الزمني للمباراة تستوجب توقيع عقوبة من لجنة الانضباط.وأضاف: أما عقوبات لجنة المسابقات ترتكز فقط على المواقف المعتادة في المباراة ولذلك لم يصدر عن "المسابقات" هذا الموسم أي لوائح عقابية لحالات سوء السلوك.وقام فرجاني ساسي لاعب الزمالك فى لقاء المصري بخلع السماعة من أمين عمر حكم اللقاء والاعتراض على قراراته والاعتداء عليه وبدوره قام الحكم بطرده في الدقيقة 36.وقال مصدر مطلع إن المادة ٢٢ من لائحة الانضباط والأخلاق تنص على أن الاعتداء او محاولة الاعتداء على الحكم أو مساعديه او مقيم الحكم والمراقب الإداري يتم معاقبة المخالف بالإيقاف ولم يتم تحديد المدة الزمنية أو الغرامة المالية بحد أدنى ٥٠ ألف جنيه أو الشطب أو تغريمه قيمة ما أتلفه.ولا تشمل عقوبة الإيقاف المنتظر توقيعها منع ساسي من المشاركة بصفوف فريق الزمالك في مباراة الرجاء المغربي بنصف نهائى دورى ابطال افريقيا وتقتصر فقط على اللقاءات المحلية.