تقارير: نابولي ينسحب من مواجهة يوفنتوس بـ الدوري الإيطالي

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أكد تقرير إيطالي اليوم السبت، أن مجلس إدارة نابولي قرر عدم سفر اللاعبين إلى تورينو، لمواجهة يوفنتوس، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي.



كان نادي نابولي أعلن خلال الساعات الماضية عن وجود 3 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الفريق.



وذكر موقع كالتشيو ميركاتو، أن مجلس إدارة نادي نابولي ثابت على موقفه بعدم خوض مواجهة يوفنتوس، ويطالب بتأجيل المباراة، بسبب إصابات كورونا التي ظهرت في الفريق مؤخرًا.

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وأصدرت رابطة الدوري الإيطالي بيانًا خلال الساعات الماضية، أكدت فيه إقامة المباراة في موعدها، ورفضها التأجيل.وفي حال عدم خوض فريق نابولي لمباراة اليوم، سيتم احتساب فريق يوفنتوس فائزا بنتيجة 3 - 0.وينص برتوكول الدوري الإيطالي على عدم تأجيل أي مباراة إلا في حال إصابة 13 لاعبا في صفوفه بفيروس كورونا بجانب حارس مرمى.ويحتل نابولي وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط خلف ساسولو المتصدر بـ 7 نقاط، بينما يتواجد يوفنتوس في المركز السابع بـ 4 نقاط.ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، أتلانتا مع كالياري، لاتسيو مع إنتر ميلان، بارما مع فيرونا، بينفينتو مع بولونيا، ميلان مع سبيزيا.يذكر أن مسابقة الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.