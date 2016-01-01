أثار صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى الجدل قبل ساعات من مواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها اليوم باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الـ 31 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020 .
ونشر صالح جمعة عبر الاستورى الخاص به بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورة خلال مشاهدته أحد الأفلام بعد الساعة الثانية صباحا رغم أن الفريق لديه مباراة مهمة فى اليوم التالى أمام المقاولون العرب .
وتسبب صالح جمعة فى حالة كبيرة من الاستياء والحيرة لدى جماهير الأهلى عبر مواقع التواصل الاجتماعى والتى أبدت تعجبها من تصرف اللاعب والذى تم اختياره ضمن القائمة التى ستخوض المباراة فى أول مباراة رسمية تحت قيادة المدرب الجنوب إفريقي موسيمانى .
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التعليقات على صالح جمعة يثير الجدل قبل ساعات من مباراة الأهلي والمقاولون العرب
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