منها الخلع.. 4 مشكلات شائعة تسبب ألم الكتف



ألم الكتف ألم الكتف

يتعرض الكتف للكثير من الإصابات نتيجة الاصطدام أو ممارسة بعض أنواع الرياضة وربما نتيجة زيادة الوزن، تتسبب في الكثير من الأعراض المزعجة مثل التورم والالتهاب والألم، تحتاج للعلاج السريع ويتسبب إهمال العلاج في الإصابة بالكثير من المضاعفات فضلًا زيادة الألم."الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي أبرز المشكلات التي يتعرض لها الكتف، وفقًا لـ "Web md".1-الالتهاب الكيسييعرف التهاب الكتف الكيسي بالجراب وهو عبارة عن أكياس صغيرة مملوءة بالسوائل تقع في المفاصل في جميع أنحاء الجسم بما في ذلك الكتف تعمل كوسائد بين العظام والأنسجة الرخوة التي تغطيها وتساعد على تقليل الاحتكاك.في بعض الأحيان يؤدي الاستخدام المفرط للكتف عند ممارسة بعض أنواع الرياضات إلى التهاب وتورم الجراب بين الكفة المدورة وجزء من عظام الكتف، ويحدث التهاب الجراب غالبًا مع التهاب أوتار الكفة المدورة، يمكن أن تصبح الأنسجة العديدة في الكتف ملتهبة ومؤلمة، قد تصبح العديد من الأنشطة اليومية مثل تمشيط الشعر أو ارتداء الملابس صعبة.2-التهاب الأوتارالوتر هو حبل يربط العضلات بالعظام تحدث معظم حالات التهاب الأوتار نتيجة التهاب في الوتر بشكل عام ويوجد منه نوعان:- التهاب حاد: يمكن أن يؤدي الرمي المفرط للكرة أو الأنشطة العلوية الأخرى أثناء العمل أو الرياضة إلى التهاب الأوتار الحاد.- مزمن: يمكن أن تؤدي الأمراض التنكسية مثل التهاب المفاصل أو التآكل المتكرر بسبب التقدم في السن إلى التهاب الأوتار المزمن.



والأوتار الأكثر إصابة في الكتف هي الأوتار الأربعة للكفة المدورة وأحد أوتار العضلة ذات الرأسين تتكون الكفة المدورة من أربع عضلات صغيرة وأوتارها التي تغطي رأس عظم الذراع العلوي وتحافظ عليه في تجويف الكتف، تساعد الكفة المدورة في توفير حركة الكتف والاستقرار.3- خلع الكتفيحدث خلع الكتف عندما يتم إخراج رأس عظم الذراع من تجويف الكتف يمكن أن يحدث هذا نتيجة لإصابة مفاجئة أو عند ممارسة الرياضة العنيفة، يمكن أن يكون خلع الكتف جزئيًا حيث يخرج الجزء العلوي من الذراع فقط من التجويف، هذا يسمى خلع جزئي، ويحدث الخلع الكامل عندما تخرج من التجويف بالكامل.بمجرد أن تصبح الأربطة والأوتار والعضلات حول الكتف مرتخية أو ممزقة يمكن أن تحدث الاضطرابات بشكل متكرر، التي قد تكون جزئية أو كاملة تسبب الألم وعدم الثبات عند رفع الذراع أو إبعاده عن الجسم، تؤدي النوبات المتكررة من الخلع الجزئي أو الخلع إلى زيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.اقرأ أيضًا: كل ما تريد معرفته عن خلع الكتف.. أسبابه وأعراضه وطرق علاجه4- التهاب المفاصليمكن أن ينتج ألم الكتف أيضًا عن التهاب المفاصل، هناك أنواع عديدة من التهاب المفاصل أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا في الكتف يحدث بسبب هشاشة العظام والمعروف أيضًا باسم التهاب المفاصل "البلى"، عادة ما تبدأ أعراضه بشكل تدريجي يسبب التورم والألم والتصلب يتطور التهاب المفاصل ببطء ويزداد الألم الناتج عنه سوءًا بمرور الوقت.هشاشة العظام قد تكون مرتبطة بالرياضة أو إصابات العمل أو البلى المزمن، يمكن أن تكون الأنواع الأخرى من التهاب المفاصل مرتبطة بتمزق الكفة المدورة أو العدوى أو التهاب بطانة المفصل.كثيرًا ما يتجنب الناس حركات الكتف في محاولة لتخفيف آلام التهاب المفاصل، يؤدي هذا أحيانًا إلى شد أو تصلب أجزاء الأنسجة الرخوة في المفصل مما يؤدي إلى تقييد مؤلم للحركة.