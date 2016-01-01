أضرار متعددة لنحت الأسنان.. إليك بدائله التجميلية



أضرار متعددة لنحت الأسنان أضرار متعددة لنحت الأسنان

أصبح تجميل الأسنان من الأمور المُتعارف عليها لدى الكثير كونه لا يعتمد على الشكل الجمالي فقط، وإنما يساهم في علاج بعض مشاكل الأسنان، خاضة بعد ظهور العديد من الإجراءات التي تساهم في تحقيق تلك المعادلة.



ومن أبرز طرق التجميل الشائع اللجوء إليها هو برد الأسنان، إلا أنه يعطي مظهر جمال فقط، ولا يعالج مشكلات الأسنان، بل يسبب مشكلات متعددة، لذا لا يفضل الأطباء اللجوء إليه، لذا يستعرض الكونسلتو في السطور التالية طرق تجميل الاسنان بدون اللجوء لبردها، وفقًا للدكتور محمود حشمت، الحاصل على زمالة تجميل جامعة مانشستر وعضو الجمعية الألمانية لزراعة الأسنان.أوضح حشمت، أن برد الأسنان هو عملية يتم من خلالها التخلص من أجزاء بسيطة من مينا الأسنان، وذلك من اجل برد وتغيير شكل الاسنان و تعديل سطح السن، وعادة يتم اللجوء إليه للحصول على مظهر جمالي للأسنان فقط.وتابع حشمت، أن طب تجميل الأسنان أوجد خيارات متعددة يتم بها تجميل الأسنان بأقل قدر ممكن من الألم وبسرعة فائقة يتسنى من خلالها خروج المريض من عيادة الطبيب بالمظهر الذي يسعى إليه بدون آثار جانبية، وذلك يظهر في إجراءات تجميل الأسنان بدون نحت حيث يتم اختيار الإجراء المناسب للمريض بعد التشخيص الكامل والدقيق للفم والأسنان.وأضاف عضو الجمعية الألمانية لزراعة الأسنان، أن هناك طرق متعددة يمكن بها تجميل الأسنان بدون نحت، وذلك لأن النحت أو البرد له بعض الأضرار التي لا تجعله الخيار الأول لطبيب الأسنان المختص، وذلك مثل:١ـ عملية برد الاسنان يمكن ان تؤثر على الأنسجة التي تربط الأسنان باللثة فيجب العلم أن تلك الانسجة تتكون من شبكة أنابيب تتصل مباشرة بعصب اللثة و إزالة طبقات المينا وقد ينتج عنه ألم شديد بالفم .



٢- يصعب على الشخص تناول اطعمة صلبة كالتفاح وايضا أثناء فتح الفم يتسرب الهواء داخل الفم مسببا الم شديد، وذلك بسبب ضعف الأسنان بعد إزالة طبقة المينا.٣ـ تعرض الأسنان لخطر الكسر بسبب ازالة المينا فتصبح ضعيفة للغاية.وأكد أنه يتم الاستعاضة عنه بطرق تجميلية أخرى يتم تحديدها بناءً على حالة المريض والمشاكل التي يعاني منها، حيث يمكن اختيار القشور أو الجسور أو التيجان لتجميل الأسنان وتحسين المظهر بدون نحت.وأشار، إلى إمكانية إزالة أجزاء معينة من اللثة لإعطاء مظهر أفضل، وظهور الأسنان بحجمها الحقيقي، ويمكن كذلك تصفيف الأسنان وهو الإجراء الذي يعمل على إعادة تشكيل وتصفيف الأسنان لتحسين شكل الوجه حيث يتحقق بهذا الإجراء تناسق الأسنان مع عظام الوجه.وأكد، أن هناك إجراءات تجميلية أخرى يتم بها تجميل الأسنان بدون نحت، حيث لا يقوم فيها طبيب الأسنان بإزالة أو إضافة أي شيء، وإنما يعمل فقط على تحسين الشكل العام وشكل الابتسامة من خلال تنظيف الأسنان بأدوات خاصة أو إزالة تصبغات اللثة.ولكن قبل اللجوء لتجميل الأسنان شدد على أهمية علاج أي مشاكل تخص الفم والأسنان مثل معالجة تسوس الأسنان و التهاب اللثة، إلى جانب إجراء أشعة سينية على الأسنان والفك للتأكد من سلامتهم.