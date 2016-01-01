تعاني من السكري؟.. إليك قائمة بأفضل المأكولات البحرية



مرضى السكري مرضى السكري

تعتبر المأكولات البحرية بأنواعها من الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية والغنية بالبروتين، وبالتالي فهي ضرورية لمرضى السكري.يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية كل ما يتعلق بالمأكولات البحرية لمرضى السكري، وفقًا لما ذكره موقع"vEryday heaelth".ينصح الأطباء بتناول الأسماك لصحة القلب والأوعية الدموية فهو خيار رائع للحصول على البروتين والدهون الصحية وبعض الفيتامينات والمعادن الضرورية، فهي جزء مهم في النظام الغذائي لدى مرضى السكري من النوع الثاني حيث تتمثل أفضل الأنواع في:السلمونعادةً ما يكون السلمون على رأس القائمة الموصى بها، وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية والدهون الصحية التي تعزز صحة القلب والبشرة والدماغ، كما يمكن إضافة بعض الأعشاب له مثل الشبت وعصير الليمون، وذلك للحصول أفضل النتائج.البلطي



يعرف سمك البلطي أنه من الأنواع قليلة الدسم وعالية البروتين، كما أنه سهل التحضير، وبالتالي فمن الأفضل عدم الإفراط في طهيها واستخدام القليل من الزيت وتناوله مع الخضار المطبوخ أو المشوي والأرز البني.اقرأ أيضًا: 10 أطعمة مفيدة لمرضى السكري تحمي من مشكلات القلبالروبياننظرًا لأن الجمبري يحتوي على كميات عالية من الكوليسترول مقارنة بالأنواع الأخرى، كما يحاول العديد من مرضى السكري تجنب ارتفاع الكوليسترول في الدم، لذا فإن تناول وجبة صحية من الروبيان مرة واحدة في الأسبوع أو كل أسبوعين لن يضر ذلك النظام الغذائي أوالسكري فهو يحتوي على نسبة قليلة من الكوليسترول، كما يساعد على تقليل السعرات الحرارية.المحارسمك المحار من الأنواع التي يصفها الأطباء لمريض السكري فهو يحافظ على الجسم من الاضطرابات التي يمكن أن تحدث بسبب السكري، كما يفضل إضافته على الأطعمة مقل الأرز والمكرونة والشوربة.التونةتعد المأكولات البحرية الطازجة أو المجمدة إضافة جيدة لنظام غذائي خاص بمرضى السكري فمن الأفضل تناولها مرة في الأسبوع وعد مطهيه في الزيت، وذلك للحفاظ على السعرات الحرارية وبدون دهون، كما يمكن إضافتها كحشو في المعجنات والأطعمة أو مع السلطات.