أبدى محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي، دعمه الكامل لقرار مجلس الإدارة بالتعاقد مع بيتسو موسيماني لقيادة الفريق.
وصرّح يوسف عبر أون تايم سبورتس 2: "نحن وراء مجلس الإدارة في أي قرار يتم اتخاذه، سواء كنت موجودا أو في الخارج، لا بد من مساندة الأهلي وقرارات الإدارة".
وبرر يوسف غيابه عن الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والترسانة في كأس مصر في قناة النادي: "اعتذرت عن هذا الاستوديو لأسباب عائلية تتعلق بوالدتي، البعض فسر الأمر أنني منزعج لعدم اختياري لتدريب الفريق، وهذا غير صحيح".
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التعليقات على يوسف: تغيبت عن استوديو الأهلي لأسباب عائلية وليس غضبا.. والإدارة لم تتواصل معي
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