قائد القوات الجوية الإثيوبية: لا يمكن لطائر أن يمر بسد النهضة دون إذننا



سد النهضة سد النهضة

قال عن قائد القوات الجوية الإثيوبية الجنرال يلما مرداسا إن سلاح الجو يؤمن سد النهضة الذي تبنيه بلاده على النيل الأزرق ويثير خلافًا مع مصر والسودان منذ نحو 10 أعوام.



ونقل موقع "ميريجا" الإثيوبي عن مرداسا، قوله: "لا يمكن حتى لطائر أن يمر بدون إذن منا"، مشيرا إلى أنه يتم تأمين السد على مدار اليوم وخلال الأربعة والعشرين ساعة، وكذلك أيام الأسبوع، فيما تنتشر القوات الجوية لحماية السد.



واستبعد احتمالية شن أي هجوم على السد على حد تعبيرها، مؤكدًا أن هناك خطة محكمة لصد أي هجوم على السد أو محاولة المساس به.

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وأكّد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا) أن بلاده تسعى جاهدة؛ لتصبح قوة جوية كبيرة في أفريقيا، خلال السنوات العشر القادمة، من خلال تحديث قوتها وتطوير الطيران.وذكر أنه سيتم توفير تدريب من 9 مستويات والمزيد من التدريب أثناء العمل إضافة إلى دورات المراسلة في الأكاديمية، وفق (إينا).وأوضح أن القوات الجوية تعمل على أن تصبح إحدى أفضل القوات الجوية الأفريقية، من خلال البناء على الخبرات السابقة وتزويد القوى العاملة لديها تقنيا.وأشار إلى أن "القوات الجوية الإثيوبية هي الآن من بين الأفضل في أفريقيا وهي في وضع جيد لحماية سيادة البلاد".ولفت مرداسا إلى إجراء تغييرات على المناهج الدراسية والتدريب والتجنيد في أكاديمية القوات الجوية، مضيفًا أنه "يمكنني القول إنه أعيد تأسيسها من جديد".وأفاد بأنه تم عمل الكثير لوضع أفضل معايير الدخول إلى الأكاديمية من أجل تخريج محترفين مؤهلين.