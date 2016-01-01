ننفرد بنشر خريطة الأماكن التي سيمنع فيها البناء نهائيًا بمحافظة القاهرة



خريطة الأماكن التي سيمنع فيها البناء خريطة الأماكن التي سيمنع فيها البناء

انتهى قسم التصميم العمراني والتخطيط بكلية الهندسة جامعة عين شمس، من إعداد مسودة مشروع الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة، وذلك من أجل مناقشتها من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني وإقرارها من جانب المجلس الأعلى للتخطيط العمراني لبدء تطبيقها.



وتضمنت المسودة، التي نشرها مصراوي، مقترحات بوقف البناء بشكل كلي في مناطق داخل 21 حيًا من أحياء العاصمة والبالغ عددها 38 حيًا.



ووفقا للتوصيات، يتم الوقف الكلي لأعمال البناء ما عدا مشروعات الخدمات لحين إعداد مخطط استراتيجي أو تفصيلي لهذه المناطق.

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المنطقة الشماليةتشمل الأحياء التي طالبت المسودة بوقف البناء في مناطق بها كل من أحياء: (الأميرية، حدائق القبة، الساحل، الشرابية، شبرا، روض الفرج).المنطقة الجنوبيةتشمل الأحياء التي طالبت المسودة بوقف البناء في مناطق بها كل من أحياء: (حلوان، التبين، المعصرة، المعادي، البساتين، دارالسلام، طره، مصر القديمة).المنطقة الشرقيةتشمل الأحياء التي طالبت المسودة بوقف البناء في مناطق بها كل من أحياء: (السلام أول، المرج، المطرية، شرق مدينة نصر، غرب مدينة نصر).المنطقة الغربيةتشمل الأحياء التي طالبت المسودة بوقف البناء في مناطق بها كل من أحياء: (بولاق، منشأة ناصر).وأوضح مصدر بوزارة التنمية المحلية، لمصراوي، أن هذه المسودة لم يتم اعتمادها بشكل نهائي ولذلك هي أولية ويجري مناقشتها في الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك لإقرار ما تراه مناسبًا من تعديلات عليها قبل إقرارها بشكل نهائي.