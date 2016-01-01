موسيماني: أنا الآن مدرب الأهلي وأتحمل مسئولية النتائج كاملة

آخر الأخباراخبار الرياضة › موسيماني: أنا الآن مدرب الأهلي وأتحمل مسئولية النتائج كاملة

صورة الخبر: موسيماني
موسيماني

أبدى الجنوب أفريقي "بيتسو موسيماني"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الكبيرة ‏بتولي القيادة الفنية للمارد الأحمر، مشيرا إلى أنه يتحمل المسئولية الكبيرة لتحقيق كافة البطولات المتاحة.

وقال "موسيماني"، أثناء المؤتمر الصحفي الذي عُقد ظهر اليوم، السبت، بمقر النادي الأهلي بالجزيرة؛ للتعريف بالجنوب أفريقي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون والذي حضره الكابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وعمرو محب مترجم الفريق، إن تدريب الأهلي مسئولية كبيرة، وأنا أعرف جيدا دوري ‏والضغوط التي تقع على عاتقى في المرحلة المقبلة، خاصة أن الجماهير دائما تطالب بالفوز ‏بالبطولات.‏

وأضاف "أنا الآن مدرب النادي الأهلي، وأتحمل كافة المسؤوليات في نتائج الفريق خلال المباريات القادمة".

‎وبدأ الجنوب إفريقي مهمته بقيادة مران الفريق مساء أمس؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب ‏المقرر لها غدا الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.‏

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي جلسة مع موسيماني أمس، في حضور لجنة ‏التخطيط للكرة، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة؛ للترحيب بالجهاز الفني، وللحديث عن العديد من ‏الأمور الخاصة بفريق الكرة في المرحلة المقبلة وتوفير كل ما يلزم لتلبية طموحات الجميع.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على موسيماني: أنا الآن مدرب الأهلي وأتحمل مسئولية النتائج كاملة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
83152

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager