موسيماني: أنا الآن مدرب الأهلي وأتحمل مسئولية النتائج كاملة

أبدى الجنوب أفريقي "بيتسو موسيماني"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الكبيرة بتولي القيادة الفنية للمارد الأحمر، مشيرا إلى أنه يتحمل المسئولية الكبيرة لتحقيق كافة البطولات المتاحة.
وقال "موسيماني"، أثناء المؤتمر الصحفي الذي عُقد ظهر اليوم، السبت، بمقر النادي الأهلي بالجزيرة؛ للتعريف بالجنوب أفريقي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون والذي حضره الكابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وعمرو محب مترجم الفريق، إن تدريب الأهلي مسئولية كبيرة، وأنا أعرف جيدا دوري والضغوط التي تقع على عاتقى في المرحلة المقبلة، خاصة أن الجماهير دائما تطالب بالفوز بالبطولات.
وأضاف "أنا الآن مدرب النادي الأهلي، وأتحمل كافة المسؤوليات في نتائج الفريق خلال المباريات القادمة".
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