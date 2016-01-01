بعد إصابة ساديو ماني بـ كورونا.. ليفربول يكشف عن حالة محمد صلاح الصحية

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كشف مصدر بنادي ليفربول حالة النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، بعد إصابة زميله السنغالي ساديو ماني بفيروس كورونا.



كان نادي ليفربول قد أعلن أمس، الجمعة، إصابة ساديو ماني -أحد أصدقاء صلاح المقربين داخل الريدز- بفيروس كورونا "كوفيد 19".



وقال المصدر : "فحوصات فيروس كورونا الأخيرة أثبتت سلامة محمد صلاح بنسبة 100 %".

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وتابع: "ساديو ماني وتياجو ألكانتارا وتسيميكاس سيغيبون عن مباراة ليفربول المقبلة بسبب تواجدهم في العزل الصحي، بينما سيغيب جويل ماتيب وتشامبرلين لعدم الجاهزية البدنية.يذكر أن الحساب الرسمي للبريمرليج، اختار أمس، الجمعة، هدف محمد صلاح الثاني في ليدز يونايتد في الجولة الأولى بـ الدوري الإنجليزي ضمن قائمة المرشحين، كأفضل هدف والذي جاء من قذيفة من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية الضيقة لحارس مرمى ليدز يونايتد.وتألق محمد صلاح في هذه المباراة، حيث قاد ليفربول بالفوز على ليدز بنتيجة 4 - 3، بتسجيله "هاتريك".وينافس صلاح على جائزة أفضل هدف كلا من أوباميانج "أرسنال" ورياض محرز "مانشستر سيتي، وريس جيمس "تشيلسي"، وبيريرا "وست بروميتش" وجيمس ماديسون "ليستر سيتي" وراشفورد "مانشستر يونايتد"، وجاك هاريسون "ليدز يونايتد".ويحتل محمد صلاح المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي "بريميرليج" برصيد 3 أهداف.يذكر أن ليفربول يتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 9 نقاط، خلف ليستر سيتي المتصدر بفارق الأهداف.ويستعد ليفربول لمواجهة أستون فيلا، غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.