كيف سيتم تقييم طلاب المدارس في العام الدراسي الجديد؟.. وزير التعليم يجيب

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ما هو نظام التقييم في المدارس في العام الدراسي الجديد ؟ .. سؤال أثار الجدل كثيرا على وسائل التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها؛ خاصة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد 2020/2021 ، ذلك العام الذي سيبدأ بإجراءات مختلفة تعتمد على تقليل عدد أيام الحضور في المدارس بسبب توقعات بتطور اوضاع فيروس كورونا في مصر بحلول ما يسمى بـ الموجة الثانية للفيروس.



ومن جانبه حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تقديم إجابة واضحة تشرح نظام التقييم في المدارس في العام الدراسي الجديد ، لوقف أي جدل مثار بهذا الشأن.



تفاصيل نظام التقييم في المدارس 2021

فقال وزير التربية والتعليم : بالنسبة لـ نظام التقييم في المدارس في العام الدراسي الجديد، فمن المقرر أن يتم استخدام وسائل متنوعة لتقييم طلاب المدارس هذا العام.

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حيث أوضح وزير التربية والتعليم أن هذه الوسائل تتمثل في : الأبحاث – الامتحانات الصغيرة – الامتحانات الشفهية .وأكد وزير التربية والتعليم أنه سيتم منح الطلاب واجبات منزلية ليقوموا بحلها في الأيام التي يدرسون فيها في المنازل وسيتم متابعة مدى الالتزام بحل هذه الواجبات.المدارس للأنشطة فقط .. وحصص المواد الاساسية على القنوات التعليميةوأضاف وزير التربية والتعليم، أن المدرسة في العام الدراسي الجديد سيكون دورها تدريس المواد غير المضافة للمجموع والأنشطة والتقييم، وسيتم تسجيل الحضور والغيابوعلل وزير التربية والتعليم سبب تقليل الاعتماد على المدارس وزيادة الاعتماد على القنوات التعليمية في شرح المواد الأساسية في العام الدراسي الجديد قائلا : هناك أقاويل تشير إلى عودة ارتفاع حالات كورونا مرة اخرى وعودة الحظر من جديد ، ولذا فالوزارة كان لا بد أن تستعد لأسوأ السيناريوهات (قنوات تعليمية مجانية تصل لكل الناس).وأكد وزير التربية والتعليم أنه جار ملء المنصات الرقمية بمواد تعليمية تفاعلية مختلفة ومتعددة و موثوق فيها، وقال أرسلنا لمديري المدارس ضوابط عامة لحضور الطلاب في المدارس وفقا لكثافات الفصول، ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أن التعليم في النظام الجديد، سيكون مرتكزا على الطالب بحيث لا يكون الطالب متلقي سلبي يحفظ المعلومة ولا يفهمها ، مؤكدا أن البيت سيكون عليه دور كبير في عملية التعلم لدى الطفل.تغيير دور المعلم في العام الدراسي الجديدوأوضح وزير التربية والتعليم أنه سيتم تغيير دور المعلم من التلقين إلى دور التوجيه في نظام التعليم الجديد، مشيرًا إلى أن مجموعات التقوية ستكون اختيارية لو الطالب يحتاج إلى المزيد من الدعم، وسيكون المدرس موجود ويؤدي دوره طوال العام الدراسي الجديد بكافة الوسائل، وأكد وزير التربية والتعليم أن مجموعات التقوية الجديدة سيكون مسموحا فيها للطالب باختيارأي مدرس يفهم منه، فالطالب لن يكون مربوطًا بمدرس مدرسته فقط."مفيش امتحانات" لتلاميذ الصفوف الثلاثة الاولى بالمرحلة الابتدائيةوأكد وزير التربية والتعليم أنه تنفيذا لفلسفة نظام التعليم الجديد 2.0 ، فقد تم إعداد المناهج من رياض الأطفال وحتى 3 ابتدائي لتكون خالية من أي امتحانات للأطفال في هذه السن المبكرة ليمارس الاطفال متعة التعلم في هذه المرحلة.امتحان معياري مصري واخر دولي لتلاميذ النظام الجديد عند وصولهم 4 ابتدائيوأعلن وزير التربية والتعليم أنه لقياس أثر تطبيق نظام التعليم الجديد في مصر ، جاري تصميم امتحان معياري مصري لـيتم تطبيقه على تلاميذ نظام التعليم الجديد عندما يصلوا لـ 4 ابتدائي لقياس مستواهم في القراءة والكتابة، بالاضافة إلى الاستعداد لخضوع هؤلاء التلاميذ لـ امتحان دولي لعينة من الطلاب مع دول أخرى لقياس قدراتنا بجوار طلاب الدول الأخرى.وقال وزير التربية والتعليم: لدينا أمل أن دفعة نظام التعليم الجديد تجعلنا في مرتبة أعلى في التصنيفات العالمية الفترة المقبلة.خدمات تراعي توفير الخدمة التعليمية لـ الطلاب الغير قادرين ماليا على استخدام التكنولوجياوأضاف وزير التربية والتعليم: نعلم أن ليس كل طفل في مصر قادرا ماليا على استخدام التكنولوجيا، وبالتالي اهتمت الوزارة ببناء مكتبة هائلة على القنوات التعليمية وأكد وزير التربية والتعليم أن القنوات التعليمية ستقدم حصصا في جميع المواد المضافة للمجموع في كل المواد من 4 ابتدائي لـ 3 ثانوي ، قائلا : نستعين بأفضل الأساتذة والاستديوهات وطرق التدريس لضمان جودة المنتج التعليمي المقدم في القنوات التعليمية.وقال وزير التربية والتعليم، إن كل المدارس الموجودة في مصر ستلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، أكد أنه سيكون مسموحا للمدارس التي يمكنها أن تستقبل الطلاب 5 أيام في الاسبوع بدون زحام ان تفعل ذلكنظام تقييم طلاب الثانوية العامة 2021وعن امتحانات الثانوية العامة 2021 .. أكد وزير التربية والتعليم أن أسئلة الثانوية العامة لن تأتي من الأسئلة المحفوظة والمعروفة، مشيرًا إلى أن الأساس في التقييم ألا يكون الطالب عارف السؤال وليس أن يكون السؤال محفوظا بالنسبة له.وقال وزير التربية والتعليم : سنعتمد على فكرة الأسئلة التي تقيس فهم المخرج التعليمي نفسه.وأعلن أن دفعة الثانوية العامة هذا العام لن يجدوا اسئلة مقالية في الامتحان الالكتروني حتى لا يكتب الطالب إجابات مكتوبة بيده، ليكون التصحيح إلكتروني بالكامل.وقال وزير التربية والتعليم، لن نحذف اسئلة القصة والتعبير من الثانوية العامة ولكن سيتم الامتحان فيها بإمتحان منفصل عن الامتحان الإلكتروني ، ولدينا بنوك أسئلة في كل مادة لكل مخرج تعلم مستهدف بمستويات صعوبة مختلفة، و نعمل على تكبير بنوك الأسئلة بحيث يتمكن الكمبيوتر من تفصيل الامتحان النهائي بشكل دقيق دون اي تدخل بشري.وأوضح وزير التربية والتعليم أنه سيتم وضع نماذج مختلفة للامتحان مختلفين ولكن على نفس مسطرة الصعوبة، وأكد وزير التربية والتعليم أن الطلاب قدرتهم على الاستجابة للتغيير والتطوير عالية جدا، ولكن الخوف عند الأهالي فقط، والدولة تمنح الطلاب في المدارس الحكومية ما يضارع المدارس غالية الثمن.وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الدرجات لن تعد نهاية العالم في نظام التعليم الجديد، وفي المرحلة الأولى من تطبيق تجربة عودة التحسين في الثانوية العامة ، سنتيح فرصتين للطالب ليتم حساب الامتحان الذي حصل فيه الطالب على الدرجة الأعلى.وقال إن نظام التعليم الجديد لن تكون فيه فكرة الحصول على 100% الذي كان مجموعا وهميا في السنوات الماضية ، لافتًا إلى أن الطالب يحصل على تقرير فيه تحليل شامل لمستواه في كل مادة ويحدد نقاط الضعف لعلاجها مثل "الأشعات الطبية".خطة الوزارة لحضور الطلاب في المدارس في العام الدراسي الجديد- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي.. سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي.. الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.موعد بدء العام الدراسي الجديد وتفاصيل خريطته الزمنيةوكان قد وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).ووفقًا للقرارات، يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).كما وافق المجلس على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.