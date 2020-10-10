جامعة الاقصر تعلن مواعيد الكشف الطبي بكلياتها

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صورة الخبر: جامعة الاقصر
جامعة الاقصر

وافق مجلس جامعة الأقصر بجلسته رقم (17) المنعقدة برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز ، رئيس الجامعة، على مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد للعام الجامعي 2020-2021.

وذلك بكليات السياحة والفنادق، كلية الألسن، كلية الآثار، كلية الفنون الجميلة وكلية الحاسبات والمعلومات. على أن تبدأ يوم السبت الموافق 10/10/2020 حتى يوم الخميس الموافق 15/10/2020.

ويبدأ الكشف الطبي الساعة التاسعة صباحا بمقر الكلية التابع لها الطلاب ويتم الكشف الطبي على الطلاب المتخلفين بالإدارة الطبية بالجامعة.

وعلي جميع الطلاب إحضار استمارة الكشف الطبي من الكلية التابع لها الطلاب مع تقديم صورة شخصية وتقديم ما يثبت شخصيته قبل إجراء الكشف الطبي.

وأكدت الجامعة، بأنه لا يتم استكمال إجراءات قيد الطالب بالكلية بدون اجتياز الكشف الطبي.

المصدر: elbalad

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