وافق مجلس جامعة الأقصر بجلسته رقم (17) المنعقدة برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز ، رئيس الجامعة، على مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد للعام الجامعي 2020-2021.
وذلك بكليات السياحة والفنادق، كلية الألسن، كلية الآثار، كلية الفنون الجميلة وكلية الحاسبات والمعلومات. على أن تبدأ يوم السبت الموافق 10/10/2020 حتى يوم الخميس الموافق 15/10/2020.
ويبدأ الكشف الطبي الساعة التاسعة صباحا بمقر الكلية التابع لها الطلاب ويتم الكشف الطبي على الطلاب المتخلفين بالإدارة الطبية بالجامعة.
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التعليقات على جامعة الاقصر تعلن مواعيد الكشف الطبي بكلياتها
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