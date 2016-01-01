قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن كلمة (سبحان الله) نواجه بها كل عجيب، والإنسان يدرك عجب الحياة على مستويات مختلفة، منهم من لا يدرك آيات الله التي تتكرر كل يوم كالصباح والمساء ولا يرى في ذلك عجبا في حين أنها من عجب العجاب.
وأضاف جمعة عبر فيسبوك، أن من الآيات البينات التي كان ينبغي على المؤمن أن يتدبر فيها وأن يتوصل منها إلى صفات الرحمن سبحانه وتعالى {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ}.
(سبحان الله) كلمة نقولها ننزه فيها ربنا عن كل نقيصة، وعلى ذلك فنحن نصفه بالكمال المطلق وبالقدرة المطلقة، وعلى ذلك فنحن نؤمن بقلوبنا بوجوده وبرحمته وفضله وبتنزلات تلك الرحمة على عباده بالليل والنهار هو المحيي المميت هو الحي القيوم {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}.
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التعليقات على كنز تحت العرش.. علي جمعة يوضح أسباب قول سبحان الله 33 مرة بعد الصلاة
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