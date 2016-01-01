وصفات لعمل عصير الكركديه



عصير الكركديه عصير الكركديه

"الكركديه" هو نوع من النباتات المستخدمة للأغراض الطبية، في العالم العربي تعرف باسم كاركيد أو ، وله أيضًا أسماء مختلفة في جميع أنحاء العالم: rosella أو luo shen hua أو sorrel أو Pulicha Keerai… إلخ.



وفقا لما نشره موقع "هيلثي لاين"، يقدم مشروب كركديه ساخنًا أو باردًا حسب الذوق، ويتميز بلونه الأحمر ونكهته الحامضة التي تشبه التوت.



مشروب الكركديه البارد هو أحد المشروبات التي تساعد على إنقاص الوزن. كما أنه يساعد على تبريد الجسم وترطيبه والتغلب على العطش. يساعد على خفض ضغط الدم ومستوى الكوليسترول. كما أنه يسهل عملية الهضم ويسرع عملية التمثيل الغذائي. تعرف على طرق مختلفة لتحضير عصير كركديه.

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وصفة مشروب الكركديه البارد:مكونات1 كوب من أوراق الكركديه المجففة3 أكواب ماء1 كوب سكر أبيض (أو حسب الرغبة)مكعبات ثلجخطوات التحضير لعمل عصير كركديه :أحضر وعاء كبير ، ضعي فيه ماء فاتر ، ثم أضيفي الكركديه.نضع القدر على نار متوسطة ونترك القدر حتى يغلي الماء مع الكركديه.اترك القدر جانبًا واتركه لمدة 4 ساعات على الأقل حتى يبرد مشروب الكركديه ، ويحصل الماء على نكهة الكركديه.صفي مشروب الكركديه بمصفاة وضعي العصير في أكواب التقديم ، ثم أضيفي إليه السكر ومكعبات الثلج ثم قدميه.يمكن ترك العصير في الثلاجة بعد ترشيحه بالكامل ، ثم تحليته وتقديمه بدون مكعبات ثلج.وصفة عصير الكركديه بدون غليان :طريقة عمل عصير كركديه بارد بدون غليان:مكونات عصير الكركديه البارد:6 أكواب ماء بارد1 كوب سكر أبيض1 كوب كركديه مجففطريقة:نحضر وعاء كبير ونضع فيه الماء البارد ثم نضيف إليه الكركديه المجففة.اترك نبات الكركديه منقوعًا في الماء البارد طوال الليل في الثلاجة حتى يصبح لون أوراق الكركديه باهتًا.صفي العصير من الكركديه وأضيفي السكر إلى عصير الكركديه ثم قدميه.يمكنك الاحتفاظ بالعصير في الثلاجة لمدة خمسة أيام فقط.وصفة عصير كركديه مع ماء الوردطريقة صنع عصير كركديه بماء الورد:مكونات عصير كركديه بماء الورد:1/2 كوب كركديه1 1/2 لتر ماء1/2 كوب سكر2 ملاعق صغيرة من ماء الوردخطوات تحضير عصير كركديه بماء الورد:أولًا ، ضعي الكركديه بالماء في وعاء ، واتركي الوعاء في الثلاجة طوال الليل.ابدأ بتصفية عصير الكركديه من الأوراق ، باستخدام المصفاة ، ثم أضف إليها ماء الورد والسكر ، وحرك العصير ، ثم قدمه.وصفة شاي كركديهكيفية صنع شاي الكركديهمكونات:1 كوب كركديه مجفف4 أكواب ماء1 كوب سكر (أو حسب الرغبة)طريقة:استخدم وعاء لغلي الماء.أضيفي الكركديه عندما يغلي الماء واتركيه يغلي لمدة 5 دقائق.ابدأ في تصفية الشاي وقدميه على الفور.ملحوظة:هناك نكهات مختلفة يمكنك إضافتها إلى العصير مثل بعض عصير الليمون ، أو بعض فواكه الفراولة الطازجة ، والرمان ، كما يمكنك استخدام بعض فواكه التوت الطازجة.