بأسهل الخطوات.. طريقة عمل لازانيا بالدجاج والجبن

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طريقة عمل لازانيا بالدجاج والجبن

تعد اللازانيا من الأطباق الرئيسية التي يعشقها الكثيرون نظرا لمذاقها الذي لا يقاوم، لذا قدمت الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا طريقة عمل لازانيا بالدجاج والجبن بأسهل الخطوات.

مقادير لازانيا بالدجاج والجبن:
2 صدور دجاج مخلي مشوي
لازانيا مسلوق نص سلقة
جبنة بارميزان
جبنة رومي مبشورة
ثوم مفروم

كريمة طبخ
ملح وفلفل
جبنة شيدر احمر مبشورة
3 أكواب جبنة موتزاريلا مبشورة
لبن

دقيق

طريقة تحضير لازانيا بالدجاج والجبن:
-يحمر الدقيق في الزيت والثوم
- ثم يضاف اللبن والملح والفلفل، مع استمرار التحريك حتى الحصول على قوام بشاميل سميك
-تضاف الكريمة وتخلط

-في وعاء فرن يوضع قليل من البشاميل
-وفوقه شرائح لازانيا
-ثم يوضع قليل من البشاميل والجبن والدجاج، وفوقه طبقة أخرى من اللازانيا
-ويضاف فوقها بشاميل، ثم جبن على الوجهة
-وتدخل الفرن
-وتقدم

المصدر: برنامج عمايل إيديا

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