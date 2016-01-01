بأسهل الخطوات.. طريقة عمل لازانيا بالدجاج والجبن

تعد اللازانيا من الأطباق الرئيسية التي يعشقها الكثيرون نظرا لمذاقها الذي لا يقاوم، لذا قدمت الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا طريقة عمل لازانيا بالدجاج والجبن بأسهل الخطوات.
مقادير لازانيا بالدجاج والجبن:
2 صدور دجاج مخلي مشوي
لازانيا مسلوق نص سلقة
جبنة بارميزان
جبنة رومي مبشورة
ثوم مفروم
كريمة طبخ
ملح وفلفل
جبنة شيدر احمر مبشورة
3 أكواب جبنة موتزاريلا مبشورة
لبن
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