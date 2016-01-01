مشروب "سحري" يعالج حساسية الجيوب الأنفية في 20 ثانية.. حضّره في المنزل



حساسية الجيوب الأنفية حساسية الجيوب الأنفية

يعاني الكثيرين من حساسية الجيوب الأنفية خاصًة خلال الخريف والشتاء وبين تغيير فصول السنة، أو الإصابة بنزلة برد، وبعدها تحدث مضاعفات في الجسم، مثل الصداع وصعوبة التنفس، وآلام الوجه وسيلان الأنف والاحتقان، وفقدان الشم، وقد تصاب بألم في الأسنان وحمى.



هناك الكثير من العلاجات المتاحة التي تقضي على آلام الجيوب الأنفية بشكل جيد، ولكن في هذا الموضوع سنقدم لكم علاجا منزليا فعالا يمكن أن يخفف حساسية الجيوب الأنفية في 20 ثانية فقط، وذلك بمكونات من المنزل، وفقًا لموقع " stylecraze".

ولتحضير المشروب الرائع للتخلص من حساسية الجيوب الأنفية، يجب توفير تلك المكونات:



- نصف كوب ماء.

-1 ملعقة طعام عسل نحل.

-1 ملعقة كبيرة فلفل حار.

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-1/4 كوب من خل التفاح.- عصير ليمونة واحدة.طريقة التحضير- اغلي نصف كوب من الماء ثم صبه في كوب آخر وأضف جميع المكونات الأخرى وقلبه جيدًا، ثم اشربه، ويمكنك شربه بشكل منتظم.ستجد أنك أصبحت لم تعاني من أي التهاب أو حساسية، لأن الفلفل الحار له خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات ويفتت ويجفف المخاط المحتقن الذي يسبب الجيوب الأنفية.وهناك أيضا العديد من العلاجات المنزلية الأخرى التي يمكنك فعلها بجانب المشروب أو تكون منفردة وهي:- البخار:استنشاق البخار من أفضل الطرق التي تعالج التهاب الجيوب الأنفية أو انسدادها، من خلال وعاء عميق ملئ بالماء الساخن، وإضافة 2-3 قطرات من زيت النعناع العطري، مع قطرة من زيت الزعتر، وغطي رأسك بمنشفة واستنشق البخار فهذه الطريقة فعالة في تنظيف مجرى الأنف المسدود.- خل التفاح:يحتوي خل التفاح على عدد كبير من الفوائد الصحية التي تساعد بشكل كبير في علاج التهاب الجيوب الأنفية.يمكنك إحضار ملعقتين كبيرتين من خل التفاح، واخلطه مع عصير الليمون أو العسل حسب رغبتك، واشربه مرتين أو ثلاث مرات في اليوم، وتستطيع أن تخفف المحلول عن طريق إضافة المزيد من الماء أو تقليل كمية خل التفاح من ملعقتين إلى ملعقة واحدة.