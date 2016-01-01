رياح وأتربة وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف طقس الـ 72 ساعة المقبلة



رياح وأتربة وأمطار رعدية رياح وأتربة وأمطار رعدية

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، التنبؤات الجوية لحالة الطقس على مدار الـ 72 ساعة المقبلة، حيث يسود اليوم السبت وغدا الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا.







وأضاف الخبراء، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وتكون متوسطة ورعدية أحيانًا على جنوب الصعيد يصاحبها إثارة للرمال والأتربة، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة يوم الأحد على شمال الصعيد.

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وأشار الخبراء، إلى أن متوسط درجات الحرارة يسجل على القاهرة والوجه البحري 32 و33 درجة، والسواحل الشمالية 30 و31 درجة، كما يتراوح على المناطق الجنوبية بين 34 و39 درجة.وأوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بالنسبة لطقس الاثنين يكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية حتى القاهرة والوجه البحري، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد.كما يتوقع الخبراء، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحاً على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.وبالنسبة لحالة الرياح لمدة 72 ساعة مقبلة والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما تنشط على جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.وأوضحت الهيئة أنه يتبقى التحذير من الشبورة المائية صباحاً على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري خلال الفترة المقبلة.