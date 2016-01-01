الاتحاد الأوروبي يحذر أنقرة من عقوبات جراء "أعمالها الاستفزازية" في شرق المتوسط

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هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا بسبب "أعمال استفزازية وضغوط" تمارسها أنقرة في ظل خلاف مع اليونان بشأن موارد الطاقة والحدود البحرية.



ودعت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، تركيا إلى "العزوف عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب" في شرق المتوسط.



جاء ذلك في كلمتها في وقت مبكر يوم الجمعة خلال اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

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وكانت تركيا واليونان قد أقامتا، في وقت سابق، خطا عسكريا ساخنا في مسعى للحد من مخاطر الاشتباكات في المنطقة.وتصاعدت حدة التوترات بين الجانبين، في وقت سابق العام الجاري، عندما أرسلت تركيا سفينة أبحاث إلى منطقة متنازع عليها بحثا عن احتياطيات نفط وغاز.ماذا قال الاتحاد الأوروبي؟قالت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي، إن الاتحاد الأوروبي يريد "علاقة إيجابية وبناءة مع تركيا وسيكون ذلك في مصلحة أنقرة أيضا".وأضافت: "لكنها (العلاقة) لن تنجح إلا إذا توقفت الأعمال الاستفزازية والضغوط".وقالت: "لذا نتوقع من تركيا أن تعزف، من الآن فصاعدا، عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب. وفي حالة تجدد الإجراءات من جانب أنقرة، فإن الاتحاد الأوروبي سيستخدم جميع أدواته وخياراته المتاحة، لدينا مجموعة إجراءات يمكن تطبيقها على الفور".ووافق أعضاء الاتحاد الأوروبي، عقب اجتماعهم في وقت متأخر، على مراقبة سلوك تركيا في ديسمبر/كانون الأول وفرض عقوبات إذا لم تتوقف "الأعمال الاستفزازية".وقال المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، في تغريدة عقب الاجتماع: "الاتحاد الأوروبي يصدر تهديدا صريحا بفرض عقوبات على تركيا إذا استمرت في انتهاك القانون الدولي".وقال شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي يعرض على تركيا علاقات أوثق بشأن التجارة ومجالات أخرى، لكنه يهدد بفرض عقوبات إذا لم تتراجع حدة التوترات في البحر المتوسط.