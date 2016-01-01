علاج رئاسي.. 7 أدوية يتناولها ترامب للشفاء من كورونا



الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

في مفاجآة كبيرة لم يتوقعها أحد، أصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا التاجي ، وتم الإعلان عن هذا الأمر منذ أيام، وعلى الفور تم نقل الرئيس الأمريكي منذ ساعات إلى مستشفى والتر ريد الوطني العسكري في ماريلاند ، على أن يظل بها لبضعة أيام لتلقي العلاج وعزله بشكل مؤقت .



ترامب الذي فاجئ العالم بتصريحاته حول فيروس كورونا منذ أشهر، أصبح الآن أسيرًا للفيروس، فلم يكن ترامب يرتدي الكمامة إلا نادرًا، ولم يريد أن يقلق شعبه بشأن الوباء، بل كان يصارع من أجل نجاخ العلماء الأمريكان في التوصل إلى أول لقاح لفيروس كورونا .



طبيب البيت الأبيض شون كونلي ، تحدث عن الخطة العلاجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فيروس كورونا، خاصة في ظل وجود العديد من لقاحات كورونا في عدة دول، منها روسيا و ألمانيا، لكن يبدو أن ترامب لن يقبل تلقي إحدى تلك اللقاحات وسيختار خطة علاجية أخرى تمامًا.



ليس بحاجة للتنفس الصناعي .. هذا ما صرح به طبيب البييت الأبيض عن حالة ترامب بعد إصابته بكورونا، كما أكد شون كونلي أن ترامب سيتناول بعض الفيتامنات لتقوية مناعة الجسم كي يتصدى للفيروس .

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وبحسب ما نشرته Sky news، فإن طبيب البيت الأبيض أكد أن ترامب يتناول عقار ريمديسفير المضاد لفيروس كورونا، ويعد "ريمديسيفير" عقارا مضادا للفيروسات ويستخدم عن طريق حقنه في الوريد، لكن من آثاره الجانبية، ارتفاع أنزيمات الكبد والقيء والغثيان.ومن ضمن قائمة الأدوية التي يتلقاها ترامب في العزل الصحي ، أيضا، أجسام مضادة صناعية، حيث قال طبيب البيت الأبيض، إنه تم حقن الرئيس بجرعة من العلاج التجريبي الذي طوره مختبر ريجينيرون، والذي كان أعطى نتائج أولية مشجّعة في التجارب السريرية على عدد صغير من المرضى، وحصل ترامب على أعلى جرعة من الأجسام المضادة الصناعية وهي 8 جرامات .ومن الأدوية التي يتناولها ترامب أيضا لعلاجه من كورونا ، نوعين هامين من الفيتامين وهما الزنك وفيتامين د ، وكذلك يتناول أدوية ألفاوتيدينوالميلاوتونين و الأسبرين .