في مفاجآة كبيرة لم يتوقعها أحد، أصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا التاجي ، وتم الإعلان عن هذا الأمر منذ أيام، وعلى الفور تم نقل الرئيس الأمريكي منذ ساعات إلى مستشفى والتر ريد الوطني العسكري في ماريلاند ، على أن يظل بها لبضعة أيام لتلقي العلاج وعزله بشكل مؤقت .
ترامب الذي فاجئ العالم بتصريحاته حول فيروس كورونا منذ أشهر، أصبح الآن أسيرًا للفيروس، فلم يكن ترامب يرتدي الكمامة إلا نادرًا، ولم يريد أن يقلق شعبه بشأن الوباء، بل كان يصارع من أجل نجاخ العلماء الأمريكان في التوصل إلى أول لقاح لفيروس كورونا .
طبيب البيت الأبيض شون كونلي ، تحدث عن الخطة العلاجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فيروس كورونا، خاصة في ظل وجود العديد من لقاحات كورونا في عدة دول، منها روسيا و ألمانيا، لكن يبدو أن ترامب لن يقبل تلقي إحدى تلك اللقاحات وسيختار خطة علاجية أخرى تمامًا.
ليس بحاجة للتنفس الصناعي .. هذا ما صرح به طبيب البييت الأبيض عن حالة ترامب بعد إصابته بكورونا، كما أكد شون كونلي أن ترامب سيتناول بعض الفيتامنات لتقوية مناعة الجسم كي يتصدى للفيروس .
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التعليقات على علاج رئاسي.. 7 أدوية يتناولها ترامب للشفاء من كورونا
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