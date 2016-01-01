فوائد شرب الجنزبيل قبل النوم.. وماذا يحدث عند تناوله على الريق



فوائد شرب الجنزبيل فوائد شرب الجنزبيل

تمتلك بعض الأعشاب فوائد إضافية عند تناولها ليلا ومن أبرزها فوائد شرب الزنجبيل قبل النوم حيث يجعل قدرة الجسم على حرق الدهون الزائدة أقوى مما يساعد فى التخلص من الوزن الزائد بشكل واسع.



ومن أبرز فوائد شرب الزنجبيل قبل النوم محاربة الالتهابات الموجودة بالجسم والام المعدة والحنجرة والقولون حال تناوله بكميات معتدلة.



ونعرض فى هذا التقرير ابرز المعلومات التى يجب معرفتها عن الزنجبيل وفقا لما ذكره موقع " joybauer " وموقع " emilykylenutrition" وموقع " express"

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شرب الزنجبيل على الريقمن الحقائق المعروفة أن تناول الزنجبيل يمكن أن يساعد في تهدئة المعدة، وهذا جزء من سبب كونه مكونًا صحيًا شائعًا، ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بالإكثار من شرب الزنجبيل على الريق، فمن المهم عدم المبالغة في تناوله.يحفز الزنجبيل إنتاج العصارة الصفراء في المعدة وهذا يساعد في هضم الطعام ، ولكن عند شرب الزنجبيل على الريق فلا يكون لديك طعام صلب يتفكك ، يمكن أن تستقر العصارة الصفراء في المعدة والتي ، يمكن أن تسبب بعض الاصابة ببعض مشاكل الجهاز الهضمي.الزنجبيل المطحونتخضع العناصر الغذائية في الزنجبيل لبعض التغييرات أثناء عملية التجفيف والتعبئة ، لكنه لا يزال يوفر الكثير من الفوائد الصحية وهو بالتأكيد يستحق الإضافة إلى نظامك الغذائي - بأي شكل.تقلل الطريقة المستخدمة لصنع الزنجبيل المطحون من الزنجبيل الطازج كمية جينجيرول (أحد المكونات التي تساهم في خصائصه الصحية) في الجذر، ولكن يبدو أيضًا أنها تزيد من مستويات المركبات الأخرى ، مثل شوغول ، والتي يبدو أنها تحتوي على فوائد طبية مثيرة وقد تكون أكثر فعالية من جينجيرول. بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر الزنجبيل المطحون أكثر ملاءمة للطهي ، لذا من المحتمل أن تستخدم المزيد منه، حاول إضافته إلى العصائر والمخللات والتتبيلات ووصفات المافن الصحية مثل نسخة القرع المتبل وحتى دقيق الشوفان إذا أردت.إذا استطعت ، حاول مزج الأشياء واستخدم مزيجًا من الزنجبيل الطازج والزنجبيل المجفف في نظامك الغذائي - كلما كان ذلك أفضل.نبات الزنجبيل الطازج غير مكلف و يمكن أن يحتفظ به لفترة فى درج المنتجات الغذائية ، يمكنك حتى تخزينه في الفريزر لجعله يدوم لفترة أطول.لاستخدام الزنجبيل الطازج لصنع شاي زنجبيل بسيط: قطّع من 2 إلى 3 شرائح رقيقة من الزنجبيل الطازج ، وانقعه في كوب إلى كوبين من الماء المغلي لبضع دقائق ، ثم اسكبه في كوب للارتشاف. أو جرب شاي الزنجبيل الأخضر - مهدئ للغاية وصحي بشكل لايصدق.الزنجبيل مع الليمونيمتلك مزيج الزنجبيل مع اليمون مجموعة من الفوائد الصحية المهمة للجسم ويمكن تحليته بعسل النحل مما يمنح هذا المشروب فوائد اضافية.نستعرض فيما اهم فوائد الزنجبيل مع الليمون•يساعد شاي الزنجبيل والليمون في مكافحة العدوى.يحتوي كل من الزنجبيل والليمون والعسل على مجموعة كبيرة من الأنشطة البيولوجية بما في ذلك خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات ومضادة للسكري ومضادة للسرطان ومضادة للفيروسات بفضل مزيج المكونات المستخدمة.•يقلل شاي الزنجبيل والليمون من الغثيان.تدعم الأدلة العلمية النتائج التي تفيد بأن الزنجبيل قد يخفف من أعراض الغثيان والقيء بعد الحمل أو الجراحة أو علاج السرطان أو دوار الحركة .•شاي الزنجبيل والليمون مضاد للالتهابات.خلال الـ 25 عامًا الماضية ، قدمت العديد من المعامل دعمًا علميًا للاعتقاد الراسخ بأن الزنجبيل يحتوي على مكونات ذات خصائص مضادة للالتهابات.الزنجبيل للتنحيفالزنجبيل مهم للتنحيف لأن به فيتامينات تساعد فى انقاص الوزن لأنها يمكن أن تزود الجسم بالطاقة الكافية بالإضافة إلى المساعدة في تقليل التعب لمساعدة على الحفاظ على التركيز والقدرة على الاستمرار.إلى جانب العديد من المعادن والفيتامينات الموجودة في الزنجبيل ، هناك العشرات من الفوائد الصحية المذهلة التي يمكن أن تحدث عندما يشرب المرء شاي الزنجبيل باستمرار."الفائدة الأولى وربما الأكثر وضوحًا لشاي الزنجبيل هي أنه مضاد للالتهابات. بفضل إنزيم موجود بشكل طبيعي في الزنجبيل يسمى جينجيرول ، يعمل الجذر بشكل طبيعي على تقليل الالتهاب أو التورم أو الانتفاخ من أي نوع ".يمكن أن يساعد ذلك أولئك الذين يكافحون من أجل التخلص من الدهون الزائدة التي يتم حملها حول المعدة والتي تسمى الدهون الحشوية.يقول ديفيد: "إلى جانب ذلك ، يتسبب الجنجرول أيضًا في تأثيرات مضادة للأكسدة تعمل على مكافحة الإجهاد الناتج عن السموم الأخرى التي تشغل حيزًا في الجسم.. إن شرب شاي الزنجبيل كل يوم سيعزز أيضًا جهاز المناعة. نظرًا لوجود فيتامين سي بكثرة ، يمكن أن يكون شاي الزنجبيل أحد أفضل العلاجات لمحاربة المرض أو التهاب الحلق ".يمكن أن يلعب الجهاز المناعي دورًا رئيسيًا في تنظيم وزن الجسم ومن المهم الحفاظ على ذلك صحيًا باتباع نمط حياة صحي.ويتابع الخبير: "أخيرًا ، لوحظ أيضًا أن شرب شاي الزنجبيل يساعد في خفض نسبة الكوليسترول. بالطبع ، من المهم ملاحظة أن الشخص الذي يرغب في تحسين مستويات الكوليسترول لديه يجب أن يجمع أيضًا بين شرب الشاي وطرق أخرى مثل زيادة التمارين وإضافة المزيد من الفاكهة والخضروات إلى نظامه الغذائي .. من خلال إضافة جذر الزنجبيل إلى الشاي ، يمكن للمرء أن يعمل بنشاط لتحقيق أهداف إنقاص الوزن، يحفز الهضم السريع ويمكن أن يساعد في استقرار مستويات السكر في الدم في الجسم. وهذا بدوره يمكن أن يدعم شعور الجسم بالشبع لفترة أطول ويؤدي إلى تقليل تناول الوجبات الخفيفة غير الضرورية ".يقترح ديفيد أيضًا إضافة الليمون إلى شاي الزنجبيل لإضافة المذاق الطيب والفيتامينات والحصول على مناعة قوية.يمكن تناول شاي الزنجبيل في أي وقت خلال اليوم ، يمكن جني الفوائد الأكثر أهمية من خلال شربه أول شيء في الصباح بعد الاستيقاظ مباشرة.هذا يساعد الجسم على إعادة شحن الجسم ، وترطيبه ، وتجهيز عملية التمثيل الغذائي لبدء اليوم. علاوة على ذلك ، فهو يساعد الجسم والعقل على الشعور بمزيد من الوضوح والتركيز والاستعداد للانطلاق