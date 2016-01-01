يمكن استخدام الصمغ العربي للعظام، بإضافته للعديد من المستحضرات الصيدلانية والطبية لما له من فوائد متعددة، وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز استخدامات الصمغ العربي للعظام.
ويتم استخدام الصمغ العربي للعظام، لأنه يساعد في بناء عظام الأطفال لما يحتويه من كميات كبيرة من الكالسيوم، بالإضافة إلى ان محتوياته تساهم بشكل كبير في علاج آلام المفاصل.
ويعالج استخدام الصمغ العربي للعظام في الوقاية من هشاشة العظام، وذلك عبر إمداد الجسم بالمعادن والفيتامينات الأساسية التي تساعد في تقليل معدل الإصابة بالكسور.
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التعليقات على بسبب احتوائه على الكالسيوم.. استخدام الصمغ العربي للعظام
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