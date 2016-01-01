وصفات لتنزيل السكر في الدم.. خل التفاح أبرزها

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هناك العديد من وصفات لتنزيل السكر في الدم؛ وهي حالة تحدث عندما لا يستطيع جسمك نقل السكر بشكل جيد من الدم إلى الخلايا، ويتسبب في الإصابة بـ مرضى السكري، وبالتالي الإصابة بمضاعفات اخرى خطيرة، وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز وصفات لتنزيل السكر.



وهناك العديد من وصفات لتنزيل السكر في الدم، بالنسبة لمرضى السكري، أو لمن ظهرت عليهم أعراض ارتفاع السكر في الدم، ومن أبرز وصفات لتنزيل السكر، تشمل :



1- الأطعمة الغنية بالكروم والمغنسيوم :

يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالكروم والمغنيسيوم بشكل منتظم في منع النقص وتقليل مشاكل السكر في الدم، وتنزيل مستويات السكر.

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2- خل التفاح :ويمكن أن يساعد إضافة خل التفاح إلى نظامك الغذائي جسمك في خفض مستويات السكر في الدم.3- القرفة :لقد ثبت أن القرفة تقلل من مستويات السكر في الدم أثناء الصيام وتحسن حساسية الأنسولين، و تنزيل مستويات السكر4- الحلبة :ويمكن تجربة بذور الحلبة كأحد وصفات لتنزيل السكر؛ حيث انه من السهل غليه وتناوله مغلي الحلبة بين نظامك الغذائي، والذي يمكن ان يساعد في تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم.