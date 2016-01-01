قال أيمن صقر، مسئول ملف التعليم بوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن وزارة التربية والتعليم من أكبر الوزارات التي تتعرض لشائعات، منوها إلي أن تسليم كتب دراسية للطلبة ليس له أي أساس من الصحة تماما، نظرا لدخول مصر مرحلة جديدة من التعليم وهو "الأون لاين".
وأكد أيمن صقر، خلال مكالمة هاتفية في برنامج"صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، أن المرحلة الثانوية ليس بها كتب مدرسية بل تتم الدراسة عن طريق التابلت والمنصات التعليمية، أي أنها متاحة لجميع الطلاب دون صعوبة، وليس هناك معنى لوجود كتاب للدراسة للاستفادة منه.
وأشار"صقر"، إلى أن المدارس الرسمية والحكومية للغات لم تطالب بالمصاريف حاليا، ولكن كل ما يهم المدارس والوزارة أجمع هو الحفاظ على الطلاب أثناء جائحة كورونا مع بدء العام الدراسي في موعده 17 أكتوبر.
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التعليقات على وزارة التعليم ترسل خطة العام الدراسي الجديد لـ60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية..فيديو
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