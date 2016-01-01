وزارة التعليم ترسل خطة العام الدراسي الجديد لـ60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية..فيديو



وزارة التعليم وزارة التعليم

قال أيمن صقر، مسئول ملف التعليم بوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن وزارة التربية والتعليم من أكبر الوزارات التي تتعرض لشائعات، منوها إلي أن تسليم كتب دراسية للطلبة ليس له أي أساس من الصحة تماما، نظرا لدخول مصر مرحلة جديدة من التعليم وهو "الأون لاين".



وأكد أيمن صقر، خلال مكالمة هاتفية في برنامج"صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، أن المرحلة الثانوية ليس بها كتب مدرسية بل تتم الدراسة عن طريق التابلت والمنصات التعليمية، أي أنها متاحة لجميع الطلاب دون صعوبة، وليس هناك معنى لوجود كتاب للدراسة للاستفادة منه.



وأشار"صقر"، إلى أن المدارس الرسمية والحكومية للغات لم تطالب بالمصاريف حاليا، ولكن كل ما يهم المدارس والوزارة أجمع هو الحفاظ على الطلاب أثناء جائحة كورونا مع بدء العام الدراسي في موعده 17 أكتوبر.

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وأوضح مسئول ملف التعليم بوكالة الشرق الأوسط، أن هناك خطة أرسلتها الوزارة إلي 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هناك تنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة هذا العام، لتطبيق إجراءات احترازية شديدة في المدارس، بالإضافة إلي تقليل مدة الحصص الدراسية بجميع المدارس.وأكد مسئول ملف التعليم بوكالة الشرق الأوسط، أن وجود تنظيم في عدد الطلاب بناء على كثافة كل مدرسة وعدد طلابها، بهدف تحقيق التباعد بين الطلاب ، متابعا أن الوزارة فتحت التعليم لجميع الطلاب وجميع المدارس تحت هذه الشروط.