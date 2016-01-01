أفادت وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية بوقوع انفجار في مدينة صناعية وسط إيران، وسقوط قتيل واحد على الأقل.
وذكرت تقارير محلية أن انفجارا قويا وقع في مدينة رازي الصناعية وسط إيران.
وقالت "إيران انترناشيونال" نقلا عن المتحدث باسم مركز الطوارئ في أصفهان بوسط إيران تأكيده مقتل عدد من العمال خلال انفجار قوي بمدينة رازي الصناعية.
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التعليقات على سقوط قتلى في انفجار بمدينة رازي الصناعية وسط إيران
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