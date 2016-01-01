توابيت وتمثال مطعم بالأحجار الكريمة.. الصور الأولى للكشف الأثري بسقارة ٫٫ صور

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صورة الخبر: توابيت وتمثال مطعم بالأحجار الكريمة
توابيت وتمثال مطعم بالأحجار الكريمة

وصل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إلى منطقة سقارة الأثرية، منذ قليل، للإعلان عن الكشف الأثري الجديد بعد قليل.



وحصل "مصراوي" على أول صور من الكشف الأثري الجديد، قبل الإعلان عنه رسميا.



ومن ضمن أهم الاكتشافات المتوقع الإعلان عنها، تمثال من البرونز للإله نفرتم، عثرت عليه البعثة المصرية أثناء أعمال الحفر داخل أحد آبار الدفن على عمق 11 مترا بجانب التوابيت، صنع من البرونز المطعم بالأحجار الكريمة العقيق الأحمر والتركواز واللازاوارد، ويصل ارتفاعه إلى 35 سم، كتب على قاعدته اسم صاحب التمثال لكاهن يدعي "بادي آمون" من الأسرة 26.



جدير بالذكر أن البعثة المصرية العاملة بمنطقة سقارة الأثرية، قد نجحت في الوصول إلى كشف أثري مهم يضم عددا من التوابيت الأثرية، تجاوز عددها 27 تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عاما.


وتشير الدراسات الأولية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تماما ولم تُفتح منذ أن تم دفنها وأنها ليست الوحيدة، فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب الآبار حيث تم العثور بداخلها على عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية، وحتى الآن لم يتم تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالي، ولكن سيتم الإجابة على هذه الأسئلة خلال الأيام القليلة القادمة من خلال استمرار أعمال الحفائر.

صورة الخبر: توابيت وتمثال مطعم بالأحجار الكريمة

صورة الخبر: توابيت وتمثال مطعم بالأحجار الكريمة

صورة الخبر: توابيت وتمثال مطعم بالأحجار الكريمة

المصدر: مصراوي

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