قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن اليوم يعد حدثا هاما يبرز تفرد مصر وتنوعها فى نفس الوقت، مشيرا إلى "أن الأسبوع الماضى كنا مع 30 سفيرا، نعوم ونغطس ونعمل سفارى فى الصحراء وقاعدين على البحر".
وأضاف "العناني"، أثناء مؤتمر صحفى للإعلان عن كشف أثرى جديد، أن اليوم هناك 60 سفيرا بمدينة سقارة للإعلان عن كشف أثرى كبير، موضحا أنه لا توجد دول لديها هذا التنوع فى الآثار كما فى مصر.
وتابع أنه حتى في أزمة كورونا، مصر افتتحت مشروعا ضخما لم يلقَ الترويج الإعلامى بسبب الأزمة، وهو هرم زوسر، لافتا إلى أنه تم إخراج 59 تابوت من 3 آبار حتى الآن.
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التعليقات على العناني خلال إعلانه عن كشف أثري جديد: حدث عام يبرز تفرد مصر وتنوعها
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