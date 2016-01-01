العناني خلال إعلانه عن كشف أثري جديد: حدث عام يبرز تفرد مصر وتنوعها



الدكتور خالد العناني الدكتور خالد العناني

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن اليوم يعد حدثا هاما يبرز تفرد مصر وتنوعها فى نفس الوقت، مشيرا إلى "أن الأسبوع الماضى كنا مع 30 سفيرا، نعوم ونغطس ونعمل سفارى فى الصحراء وقاعدين على البحر".



وأضاف "العناني"، أثناء مؤتمر صحفى للإعلان عن كشف أثرى جديد، أن اليوم هناك 60 سفيرا بمدينة سقارة للإعلان عن كشف أثرى كبير، موضحا أنه لا توجد دول لديها هذا التنوع فى الآثار كما فى مصر.



وتابع أنه حتى في أزمة كورونا، مصر افتتحت مشروعا ضخما لم يلقَ الترويج الإعلامى بسبب الأزمة، وهو هرم زوسر، لافتا إلى أنه تم إخراج 59 تابوت من 3 آبار حتى الآن.

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وتحدث الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن تفاصيل متحف شرم الشيخ والذى تم تجهيز قاعتين من أصل تسع قاعات سيضمها المتحف، قائلا: إن وزارة السياحة تعمل على الجمع بين الترفيه والثقافة في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن مصر بها شواطئ جميلة، إلا أنه إذا تم إضافة أثار بتلك المناطق سيتم تزويدها بقيمة تنافسية أمام الأسواق المنافسة التي لديها شواطئ.وتابع: "إحنا جاهزين لافتتاح قاعتين بالمتحف فى أكتوبر الحالي، على مساحة 5000 متر مربع وهو ما يماثل نصف متحف التحرير"، لافتا إلى أنه رفض تصوير المتحف الأن حتى تكون هناك مفاجأة عند افتتاحه، متمنيا أن يساعد المتحف شرم الشيخ فى زيادة قدرتها التنافسية مع غيرها، مثلما تم فتح متحف الغردقة بالعام الماضى.