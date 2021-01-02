غلق كلي لـ طريق الواحات في التقاطع مع الدائري

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صورة الخبر: طريق الواحات
طريق الواحات

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، إجراء تحويلات مرورية لمدة ثلاثة أشهر بمناسبة استكمال أعمال إنشاء الكوبري العلوي الكائن أعلى تقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائرى بالجيزة.

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة بمناسبة تنفيذ أعمال استكمال إنشاء الكوبرى العلوى الكائن أعلى تقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائرى والذى يستلزم غلق كلى لطريق الواحات تحديدًا عند تقاطعه مع الطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من طريق الفيوم وحدائق الأهرام باتجاه (مدينة السادس من أكتوبر - الواحات) وذلك لمدة ثلاثة أشهر وحتى يوم السبت الموافق 2/1/2021 .

وعلى القادم من طريق الفيوم ومناطق حدائق الأهرام ويرغب فى السير إتجاه مدينة السادس من أكتوبر واستكمال طريق الواحات السير بطريق الواحات حتى محيط منطقة الأعمال (مكان الغلق الكلى) ثم الصعود (إجباريًا يمينًا) إتجاه الطريق الدائرى بعد رفع كفاءة مطلع الطريق الدائرى لمسافة ما يقرب من (250 متر) من حيث الطبقة الأسفلتية والتوسعة العرضية اللازمة حتى يتناسب مع أحجام حركة المركبات المرتفعة المتوقعة ثم استكمال السير بالطريق الدائرى لمسافة ما يقرب من واحد كيلو متر ثم السير يسارًا إتجاه فتحة الدوران المستحدثة بالجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى ثم استكمال السير إتجاه وصلة (طريق دريم لاند) المستحدثة بإتجاه طريق الواحات مرة أخرى ثم استكمال السير يمينًا بطريق الواحات إتجاه مدينة السادس من أكتوبر – مدينة الواحات .

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير حركة المرور والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق منطقة الأعمال لتوعية وإرشاد المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

المصدر: elbalad

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