ننشر البرامج الدراسية المتاحة في جامعة العلمين الجديدة والدرجات العلمية للخريجين



جامعة العلمين الجديدة جامعة العلمين الجديدة

تستقبل جامعة العلمين الجديدة الكثير من طلاب العام الجامعي الجديد، للدراسة بها بجميع تخصصاتها.



ويستعرض "صدى البلد" البرامج الدراسية الموجودة بها والدرجات العلمية التي تمنحها للخريجين على النحو التالي:



- مجال الأعمال:



ويسعى لإعداد كوادر بشرية مؤهلة و قادرة على المشاركة في دفع عجلة التنمية وتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل المحلية والإقليمية ، وذلك من خلال اكتساب القدرات اللازمة للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات في مجالات التعلم والعمل والابتكار والإبداع، وتنمية العلاقات الدولية التي تمكن من اجتذاب أفضل الممارسات والموارد التعليمية لربط العمل المعرفي والتعلم مع القدرة على اكتشاف وتبادل الأفكار الجديدة، والعمل مع المؤسسات التعليمية والصناعة والجهات الحكومية لتعجيل عجلة التنمية وتحويلها إلى اقتصاد للمعرفة المتقدمة مع توفير المرونة اللازمة للتحسين المستمر للبرامج والموارد التعليمية ذات الصلة لتلبية احتياجات التنمية، وتعمل الجامعة على إنشاء بيئة أكاديمية ذات جودة عالية تقوم على استراتيجيات تعليم متعددة، مع توفير تعليم جامعي يقوم على أساس أفضل الممارسات في مجال تعليم العلوم المالية والإدارية وأحدث التقنيات التعليمية، بالإضافة إلى توفير برامج أكاديمية متميزة وفقا لاحتياجات سوق العمل.

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ويحصل الطالب في هذا القسم علي درجة بكالوريوس الأعمال، ويجب أن يجتاز عدد ١٣١ ساعة معتمدة خلال ٨ فصول دراسية مقسمة على ٤ سنوات.- مجال الدراسات القانونية الدولية :ويسعى البرنامج لتزويد رجال القانون المصريين والعرب بمهارات التحليل الخاصة بالمفاهيم القانونية الدولية وتطوير قدرة الخريجين على المقارنة بين النظم القانونية المختلفة، وتطوير المهارات المختلفة للتعامل مع البيئة الدولية سواء في إطار المنظمات الدولية أو المعاملات التجارية الدولية المختلفة، والإلمام بالنظم القانونية العربية و العالمية المعاصرة .اقرأ أيضا:كلية الإعلام تستقبل الطلبة الجدد لانعقاد امتحان اللغة الإنجليزيةكما يقوم البرنامج بتدريب الخريجين على كتابة المذكرات القانونية وفنون المرافعة أمام المحاكم الدولية ومراكز التحكيم، وتوفير البيئة العلمية الداعمة وتحفيزها من خلال النشر في الدوريات المتخصصة محليا ودوليا، وتقديم تعليم قانوني متميز يتوافق مع معايير الجودة والاعتماد.و يحصل الطالب على درجة بكالوريوس / ليسانس في الدراسات القانونية ، ويجب أن يجتاز عدد 134 ساعة معتمدة خلال ٨ فصول دراسية مقسمة على٤ سنوات دراسية.- مجال الفنون والتصميم :ويهتم هذا البرنامج بالتركيز على المعرفة العميقة بأحدث التقنيات في الفن والتصميم لقيادة الإصلاح وتوجيه بناء المجتمع بوعي من خلال الإبداع والابتكار ، بالإضافة إلى إعداد الطلاب ليكون لهم قدرة إبداعية على حل المشاكل ، وتقديم مشاركة ذات مغزى كبير في عالم الفن والتصميم ، ويعتمد تصميم البرنامج على مجموعة من الأنشطة التي تغطي جميع الجوانب لخريج مختلف ومتميز من خلال مجموعة متنوعة من المهارات والتفكير الإبداعي ، والتدريب العملي والميداني، وزيارات متنوعة للمتاحف ومرافق الإنتاج والمصانع.ويحصل الطالب علي درجة بكالوريوس الفنون والتصميم ، ويجب أن يجتاز عدد 144 ساعة معتمدة خلال ٨ فصول دراسية مقسمة على٤ سنوات دراسية .- مجال العلوم الهندسية (برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي) :ويسعى هذا البرنامج إلى تطوير البرمجيات الذكية المعتمدة على تعلم الآلة والتعلم العميق المعتمد على الشبكات العصبية الاصطناعية، وتطبيقات تلك البرمجيات في النظم الهندسية ، بالإضافة إلى تمتع خريج برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي بكافة مقومات خريجي برامج هندسة الحاسب، ويكتسب الخريجين القدرة على تصميم برمجيات ذكية تستخدم طرق تعلم الآلة والتعلم العميق و القدرة على تطبيق البرمجيات الذكية على التطبيقات الهندسية.وتكون مجالات عمل خريجي هذا القسم في (شركات تصنيع السيارات ذاتية القيادة - المصانع والشركات العاملة في النظم الذكية – شركات تصنيع الروبوتات – شركات تصنيع أجزاء المنازل الذكية - الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة بالمدن الذكية - شركات تصنيع أجهزة الصحة الشخصية الذكية).ويحصل الطالب على درجة بكالوريوس العلوم الهندسية في برامج (هندسة الذكاء الاصطناعي - هندسة وإدارة الانشاءات - هندسة العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء) ويجب أن يجتاز الطالب عدد 164 ساعة معتمدة خلال 10 فصول دراسية مقسمة على5 سنوات دراسية.- مجال علوم الحاسب:ويهتم هذا البرنامج بإعداد كوادر مميزة في علوم البيانات ، وقادرة على التعامل مع البيانات الكبيرة وتطوير البرمجيات في مختلف المجالات.ويحصل الطالب على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب بشرط اجتياز عدد 127 - 140 ساعة معتمدة في 8 فصول ومقسمة على 4 سنوات دراسية.