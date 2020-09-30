

شهادات إدخار البنك التجاري الدولي.. تعرف على أنواعها ودورية وقيمة العائد شهادات إدخار البنك التجاري الدولي.. تعرف على أنواعها ودورية وقيمة العائد

يتيح البنك التجاري الدولي CIB باقة من شهادات الإدخار متعددة تناسب جميع احتياجات العملاء من حيث المدة والقيمة وذلك بالعملة المحلية والأجنبية.



شهادت الإدخار للأفراد – بالجنيه المصري

-شهادة إدخار متوسطة وطويلة الآجل لمدد تتراوح بين 3 أو 5 سنوات





-احتساب العائد على أساس ثابت ومتغير

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-إمكانية إسترداد الشهادة:-للشهادة ذات العائد الثابت 3 أو 5 سنوات – الأسترداد الكلي أو الجزئي بعد 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة-للشهادة ذات العائد المتغير 3 سنوات – الأسترداد الكلي أو الجزئي بعد سنة واحدة من تاريخ إصدار الشهادة-إمكانية الحصول على تسهيلات إئتمانية بنسبة تصل إلى 95 ٪ من قيمة الشهادة *شهادة الإدخار ذات العائد الثابت-مدة الشهادة 3 أو 5 سنوات-الحد الأدنى للشراء 1,000 جنيه مصري ومضاعفاتها-يتم احتساب العائد ويُصرف شهرياً، ربع سنوياَ، نصف سنوياً أو سنوياً (طبقاً لمدة الشهادة)شهادة الإدخار ذات العائد المتغير-مدة الشهادة 3 سنوات-الحد الأدني للشراء 6,000 جنيه مصرى ومضاعفات ال 1,000 جنيه مصرى (ذات العائد الشهرى)-أسعار العائد المطبقه تتغير طبقا للتغيير في سعر الإيداع والخصم المعلن من البنك المركزي المصرى-فى حالة استحقاق العائد يوم اجازة اسبوعية او اجازة رسمية , تضاف أيام العطله الرسميه أو الأسبوعيه الي عدد أيام الشهر في احتساب العائد وتتم التسوية في أخر اضافة للعائد عند استحقاق الشهادة.-في حاله اذا وافق تاريخ استحقاق صرف العائد يوم عطله رسميه او اجازة عمل بنهايةالشهر ،فانه يتم صرف العائد باخر يوم عمل قبل يوم الاستحقاق بنفس الشهرشهادة الإدخار ذات العائد التراكمي-مدة الشهادة 3 أو 5 سنوات-الحد الأدنى للشراء 5,000 جنيه مصري ومضاعفاتها-يتم احتساب وصرف العائد عند تاريخ الاستحقاقشهادات الإدخار بالعملة الأجنبية-شهادة ادخار متوسطة وطويلة الآجل لمدد 3 أو 5 أو 7 سنوات-متوفرة بالدولار واليورو فقط**-يتم احتساب العائد على أساس ثابت ومتغير-إمكانية إسترداد الشهادة: ذات العائد الثابت بعد ستة أشهر من تاريخ إصدار الشهادة-متوفرة للأفراد والشركات-إمكانية الحصول على تسهيلات إئتمانية بنسبة تصل إلى ٪ 90 من قيمة الشهادة*العائد الثابتمدة الشهادة 3 أو 5 أو 7 سنواتالحد الأدنى للشراء 1,000 دولار أو يورو** ومضاعفاتهمايتم احتساب العائد ويُصرف شهرياً أو ربع سنوياَ أو سنويا (طبقاً لمدة الشهادة)العائد المتغيرمتوفرة بالدولار فقطمدة الشهادة 5 أو 7 سنوات – الحد الأدنى للشراء 1,000 دولار أمريكي ومضاعفاتهايتم احتساب العائد وصرفه كل ثلاثة أشهرالعائد على الشهادات بالجنيه المصري:​المدة دورية الحصول علي العائد​ العائد​3 سنوات / عائد ثابت ​ ​ ​ ​ ​​شهري ​11.00%​ربع سنوي ​11.25%​نصف سنوي ​11.50%​سنوي ​12.00%​شهري-الخير ​9.00%في تاريخ الاستحقاق العائد الفعلي (10.00%)5 سنوات / عائد ثابت​​ ​ ​ ​​شهري​ ​09.25%ربع سنوي​ 09.50%​ ​​نصف سنوي ​09.75%سنوي​ 10.00%​في تاريخ الاستحقاق​ العائد الفعلي (08.32%)​3 سنوات / عائد متغيرشهري​ 0.75% أقل من سعر الإيداع لليله واحده(حاليا 8.00​%)​​العائد علي الشهادات بالدولار الامريكي:​المدة ​دورية الحصول علي العائد ​العائد3 سنوات/عائد ثابت ​​شهري ​​2.25%​ربع سنوي​سنوي5 سنوات/عائد ثابت ​ ​​شهري​ربع سنوي​سنوي​7 سنوات/عائد ثابت ​ ​​شهري​ربع سنوي​سنوي​العائد على الشهادات باليورو:​المدة ​دوريه الحصول علي العائد ​العائد3 سنوات/عائد ثابت ​ ​شهري ​0.50%​ربع سنوي ​0.75%