

أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 يسجل 833 جنيها أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 يسجل 833 جنيها

ننشر أسعار الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الجمعة، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 833 جنيها للجرام، متراجعا 5 جنيهات عن أسعار التعاملات الصباحية، فيما عاودت أوقية الذهب للتراجع مسجلة 1904 دولار.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 714 جنيها



عيار 21 : 833 جنيها



عيار 24 : 952 جنيها



الجنيه الذهب : 6664 جنيها



السعر العالمي : 1904 دولار





يتأثر سوق الذهب عالميا بأى قرارات جديدة على المستوى الاقتصادي أو حتي السياسي، وخلال هذا الشهر كان الاقتصاد الأمريكي على موعد مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وتم الإبقاء عليها.



وأشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن أسعار الفائدة ستبقى عند مستوى صفر في المائة حتى نهاية عام 2023 على الأقل، وفق ما أعلنه رئيس المجلس جيروم باول عقب اجتماع لجنة السوق الفيدرالي المفتوحة بالمجلس والذي استمر على مدى اليومين الماضيين. وتصدر الخبر عناوين الصحف الاقتصادية العالمية.



ورغم أن هذا القرار كان من المفترض أن يدعم سوق الذهب ويزيد الطلب عليها، لكن ما حدث أن الدولار شهد ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع الأربعة الماضية، مما عزز شهية المستثمرين على المخاطرة وتراجع الطلب على الذهب مما خفض سعره.



وبلغ سعر الذهب ذروته فى مصر يوم 5 أغسطس 2020، مسجلا 920 جنيها للجرام وهو أقصى سعر سجله الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسى للسوق المصرى، وذلك بعد أن بلغت الأوقية 2025 دولار وهو رقم قياسى سجله الذهب لأول مرة عالميا.



وخلال عام 2020، أكد مراقبون أن تدنى تجارة الفائدة يدفع المستثمرين إلى وضع أموالهم فى الذهب كملاذ آمن، وهو ما يزيد الطلب عليه بصورة غير مسبوقة وتدفعه لتسجل أسعار تاريخية.



وعالميا ارتفعت أسعار الذهب لتتخطى حاجز الألفى دولار للمرة الأولى فى التاريخ أغسطس الماضى، إذ تعزز الإقبال على المعدن الذى يعتبر ملاذا آمنا بفعل مناخ من أسعار الفائدة الشديدة التدنى وآمال فى مزيد من التحفيز بالولايات المتحدة لحماية الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا.