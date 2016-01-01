أصدر مركز Euro NCAP مؤخراً سلسلة جديدة من اختبارات أنظمة مساعدة السائق على الطرق السريعة.
حسب إعلان Euro NCAP فإن “بروتوكولات التقييم الجديدة لبرنامج Euro NCAP تركز على مجالين رئيسيين: كفاءة المساعدة، والتي تمثل التوازن بين الكفاءات الفنية للنظام ومدى الحفاظ على تنبيه السائق ومشاركته؛ وشبكة الأمان في السيارة التي تمثل الدعم في المواقف الحرجة”.
اختبر المركز سيارات أودي Q8 و بي إم دبليو الفئة الثالثة ومرسيدس GLE وفولفو V60 وفولكس واجن باسات وبيجو 2008 ونيسان جوك وفورد كوجا ورينو كليو وأخيراً تيسلا موديل 3.
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التعليقات على فولفو وتيسلا تحصلان على تقييم منخفض في دراسة أوروبية لأنظمة القيادة الذاتية
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