فولفو وتيسلا تحصلان على تقييم منخفض في دراسة أوروبية لأنظمة القيادة الذاتية

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صورة الخبر: فولفو وتيسلا تحصلان على تقييم منخفض في دراسة أوروبية لأنظمة القيادة الذاتية
فولفو وتيسلا تحصلان على تقييم منخفض في دراسة أوروبية لأنظمة القيادة الذاتية

أصدر مركز Euro NCAP مؤخراً سلسلة جديدة من اختبارات أنظمة مساعدة السائق على الطرق السريعة.

حسب إعلان Euro NCAP فإن “بروتوكولات التقييم الجديدة لبرنامج Euro NCAP تركز على مجالين رئيسيين: كفاءة المساعدة، والتي تمثل التوازن بين الكفاءات الفنية للنظام ومدى الحفاظ على تنبيه السائق ومشاركته؛ وشبكة الأمان في السيارة التي تمثل الدعم في المواقف الحرجة”.

اختبر المركز سيارات أودي Q8 و بي إم دبليو الفئة الثالثة ومرسيدس GLE وفولفو V60 وفولكس واجن باسات وبيجو 2008 ونيسان جوك وفورد كوجا ورينو كليو وأخيراً تيسلا موديل 3.

صنفت السيارات على معيار من أربع درجات: مبتدئ، متوسط، جيد، وجيد جداُ. وحصلت سيارات مثل GLE والفئة الثالثة وQ8 على تقييم جيد جداً، للأسف فشلت تيسلا موديل 3 بالحفاظ على عامل إشارك السائق بعكس الأنظمة الأخرى، وهكذا حصل نظام Autopilot على تقييم متوسط. وأبدت Euro NCAP أسفها من اعتقاد العملاء أنهم يستطيعون فعلياً ترك معظم مسؤولية القيادة للآلة التي لا تستطيع فعلياً التعامل مع المواقف المختلفة. كما حصلت فولفو على نفس التقييم.

صورة الخبر: فولفو وتيسلا تحصلان على تقييم منخفض في دراسة أوروبية لأنظمة القيادة الذاتية

صورة الخبر: فولفو وتيسلا تحصلان على تقييم منخفض في دراسة أوروبية لأنظمة القيادة الذاتية

المصدر: سعودى شفت

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