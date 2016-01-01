

شاهد: كيا سيلتوس 2021 تفوز بتقييم جيد في اختبارات الأمان الأمريكية شاهد: كيا سيلتوس 2021 تفوز بتقييم جيد في اختبارات الأمان الأمريكية

استطاع موديل 2021 من سيارة كيا سيلتوس من فئة SUV أن يحصل على تقييم جيد باختبارات الأمان الأمريكية من معهد التأمين للسلامة على الطرقات السريعة (IIHS)، حيث كانت نتائج السيارة كالتالي في الاختبارات:



- تقييم جيد في اختبارات الاصطدامات الأمامية من جانب السائق.



- تقييم جيد في اختبارات الاصطدامات الأمامية من جانب الراكب الأمامي.

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- تقييم جيد في اختبار قوة تحمل سقف السيارة.- تقييم جيد في اختبار قوة أحزمة الأمان ومخادع الرأس.- تقييم ممتاز في اختبار الأنظمة التكنولوجية الخاصة بتفادي الاصطدامات الأمامية (نظام اختياري بالسيارة).- تقييم ضعيف في اختبار قوة المصابيح الأمامية.- تقييم مقبول في اختبار سهولة استخدام أحزمة الأمان الخاصة بمقاعد الأطفال.ويعتبر هذا التقييم جيد إلى حد ما بالنسبة لهذه السيارة، ويظهر سعي كيا لتحصل هذه السيارة على تقييم مناسب من معهد التأمين للسلامة على الطرقات السريعة في أمريكا.