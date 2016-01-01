

هيونداي تُنشي ستوديو جديد لبناء المركبات ذات الأرجل الآلية هيونداي تُنشي ستوديو جديد لبناء المركبات ذات الأرجل الآلية

المربع نت – أعلنت هيونداي عن إنشاء ستوديو New Horizons، والذي يهدف لتطوير المركبات المستقبلية UMV، حيث سيقوم ستوديو التصميم الجديد ببناء عدد من المركبات المستقبلية التي تتنقل بطرق غير مسبوقة، وستستهدف هذه المركبات العملاء الذين يحتاجون إلى السفر في طرق غير تقليدية ووعرة وظروف بيئية صعبة للغاية.



المشروع الأول لهذا الستوديو الجديد هي هيونداي إليفيت الاختبارية والتي تم الكشف عنها لأول مرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في عام 2019، وهي مركبة ذات أرجل آلية ضخمة بدلاً من العجلات التقليدية والتي تسمح لها بالسير على التضاريس الصعبة، وتقول هيونداي أن هذه المركبة والمركبات الأخرى التي يتم تطويرها بواسطة ستوديو New Horizons لديها القدرة على إعادة تعريف حركة المركبات.



أعلنت هيونداي أن نائب الرئيس، الدكتور جون سوه، هو الذي سيقوم الستوديو الجديد، وهو الذي تولى عدة مناصب قيادية في مجموعة هيونداي موتور منذ عام 2011، كما شغل منصب المدير المؤسس لـ هيونداي Ventures، ثم قاد هيونداي CRADLE، وهو مركز التصميم الروبوتي.

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في الختام، لم تقدم هيونداي جدولاً زمنياً للوقت الذي يُمكننا فيه رؤية مركبات UMV المستقبلية تتحول إلى حقيقة، لكن ما نعرفه هو أن مركبة اليفيت الاختبارية كانت قائمة على منصة كهربائية يُمكن تزويدها بأجسام مختلفة لتلبية الاحتياجات المختلفة.