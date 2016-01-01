المألوف وسط الآسيويين هو أن يكون لون العيون بنيا، لكن صورًا جرى نشرها، مؤخرا، على منصات التواصل الاجتماعي، كشفت أن بعض أهالي قبيلة إندونيسية يمتازون بعيون زرقاء وناصعة.
وقام عالم الجيولوجيا والمصور، كورشنوي باساريبو، بنشر صور أهالي جزيرة بوتون، فبدت عيون بعضهم براقة وزرقاء، فيما يميل لون بشرتهم إلى الأسمر على غرار باقي سكان البلاد.
وبحسب موقع "مشابل" فإن اللون الأزرق لأهالي هذه القبيلة الآسيوية ناجمٌ بالأساس عن عامل جيني أو ما يعرف بمتلازمة "واردن بورغ".
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التعليقات على أزرق وبني.. لون العيون في قبيلة إندونيسية يثير "الدهشة"
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