الشخير من المشاكل المحرجة التى يتعرض لها الكثيرون، وهو صوت أجش أو خشن يحدث عند تدفق الهواء أمام الأنسجة المتراخية بحلقك، مما يؤدي إلى اهتزاز الأنسجة مع تنفسك، تقريبًا يشخر كل شخص بين الحين والآخر، لكنها قد تكون مشكلة مزمنة لبعض الأشخاص، يمكن أن يُشير أيضًا إلى الإصابة بحالة طبية خطيرة. وحسب ما ذكره موقع helpguide فإن هناك بعض التغييرات فى نمط الحياة تساعدك على وقف الشخير:
1:فقدان الوزن، يمكن لفقدان القليل من الوزن أن يقلل من الأنسجة الدهنية في مؤخرة الحلق ويقلل أو حتى يوقف الشخير.
2:الإقلاع عن التدخين، إذا كنت تدخن فإن فرصك في الشخير مرتفعة، يتسبب التدخين في تهيج أغشية الأنف والحلق مما يؤدي إلى انسداد الشعب الهوائية والتسبب في حدوث الشخير. في حين أن الإقلاع عن التدخين أسهل قولًا من فعله، فإنه يمكن أن يخفف من الشخير بسرعة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على خطوات بسيطة لو عملتها فى حياتك هتوقف الشخير وهتحسن صحتك
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق