

4 طرق لتقوية المناعة بشكل طبيعي 4 طرق لتقوية المناعة بشكل طبيعي

الحصول على استجابة مناعية صحية هو المفتاح للوقاية من أي مرض، هذا مهم بشكل خاص هذه الأيام مع فيروس كورونا الجديد ، الذي أصاب حتى الآن أكثر من 30 مليون شخص حول العالم، من المرجح أن يمرض الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.



لذلك وفقًا لوزارة الصحة الروسية نقدم لكم 4 طرق لتقوية المناعة بشكل طبيعي





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النوم بشكل جيدالنوم مهم لمحاربة الأمراض المعدية، يجب رفع بعض السيتوكينات عند الإصابة أو الالتهاب. لكن الحرمان من النوم يمكن أن يقلل من إنتاج السيتوكينات الواقية.لذلك ، فإن النوم الجيد ليلاً مهم للحفاظ على نظام المناعة في أفضل حالاته، ويحتاج معظم البالغين من سبع إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة ، بينما يحتاج الأطفال دون سن 18 عامًا إلى ثماني ساعات أو أكثر من النوم.ممارسة الرياضة بانتظاميمكن أن يساعد التمرين المنتظم ، وهو أحد أسس الصحة الجيدة ، في تقوية جهاز المناعة في الواقع ، يمكن لحركة الجسم أن تعزز الدورة الدموية الجيدة ، مما يسمح للخلايا ومكونات الجهازالالتزام بنظام غذائي صحييساعد اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات على تقوية جهاز المناعة، ويمكنك محاولة تناول المزيد من الأطعمة الخارقة مثل الخضار الورقية والتوت والحمضيات لأنها توفر العناصر الغذائية الأساسية في وجبة واحدة في المقابل ، تعزز هذه العناصر الغذائية المناعة وتساعد الجسم على الدفاع ضد العدوى.شرب الشاييحتوي شاي الأعشاب على مركبات نباتية قوية مفيدة لصحة جهاز المناعة، لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة النشطة بيولوجيًا التي يمكن أن تدعم جهاز المناعة وتعزز الاستجابة الالتهابية الصحية، ويمكنه أيضًا زيادة امتصاص فيتامين ج ، وهو عنصر غذائي دقيق مهم يستخدم على نطاق واسع لتعزيز المناعة.