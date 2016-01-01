5 فوائد مذهلة لـ«فنجان القهوة»

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5 فوائد مذهلة لـ«فنجان القهوة»

قدم الأطباء بموقع «هيلث لاين» الطبي عددًا من الفوائد الهامة عن القهوة.

وذكر الموقع أن من أهم فوائد القهوة ما يلي:

1- «الوقاية من مرض السكري»

وجد عدد من الباحثين أن خطر الاصابة بالسكري من النوع 2 لدى البالغين الذين يشربون 4-6 أكواب قهوة يوميًا أقل بنحو 30٪ منها لدى الأشخاص الذين يشربون حتى كوبين من القهوة يوميًا.

2- «تحسين الذاكرة»

أوضح الخبراء أنه يمكن للقهوة أيضًا تحسين الوظائف الإدراكية مع العمر، وفقًا لدراسة أجريت مؤخرًا من جامعة «هارفورد».

3- «التخلص من الوزن»
أوضح الأطباء أن إضافة القهوة إلى نظامك الغذائي اليومي سيساعدك على التخلص من الوزن الزائد خاصة بمنطقة البطن.

4- « تعزز صحة القلب»

من المعروف أن القهوة تعزز صحة القلب، حيث وجد أن الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام هم أقل عرضة للإصابة باضطرابات ضربات القلب والسكتات الدماغية وفقًا للدراسات الطبية المختلفة.

5- «صحة البشرة»

تساعد القهوة في ترطيب البشرة الجافة، وتعمل على إعادتها إلى نضارتها، من خلال خلط القهوة مع ملح البحر وزيت الزيتون وتقليب الخليط ووضعه على البشرة لفترة قليلة، ويتم غسل البشرة بالماء الفاتر.

المصدر: الدستور

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