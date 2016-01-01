أحمد صالح ردًا على البدري: مصطفى محمد أفضل مهاجم في ‏مصر

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صورة الخبر: مصطفى محمد
مصطفى محمد

أبدى أحمد صالح، الظهير الأيمن السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك، ‏اندهشاه من تصريحات حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، والتي ‏أكد خلالها أن مصطفى محمد لازال أمامه وقت للدخول في فورمة ‏والانضمام لصفوف الفراعنة.‏

وقال صالح في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي ‏على شاشة قناة الزمالك:" مع كامل احترامي لوجهات نظر حسام البدري، ‏ولكن مصطفى محمد هو أفضل مهاجم في مصر حاليًا".‏

وأوضح:"مروان محسن وأحمد كوكا ثنائي مميز ولكنهما غير موفقين ‏على مدار فترة طويلة مع منتخب مصر.‏

وقال البدري فى تصريحات تليفزيونة عن مهاجم الزمالك الشاب: "مصطفى محمد يحتاج إلى عمل كثير، ولا أعرف هل استبعاده من مباراة الزمالك والمصري كان للإجهاد أم لرأي فني ولكن مشاركته بشكل مستمر مهمة".

واختتم: "أتمنى ألا يكون استبعاد مصطفى محمد فني، لأنه خامة مبشرة ولكن يحتاج إلى عمل كبير".

المصدر: elbalad

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