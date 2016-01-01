علق السنغالي ساديو ماني، جناح نادي ليفربول الإنجليزي على تشخيصه بالإصابة بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وكان نادي ليفربول الإنجليزي قد أعلن إصابة لاعبه ساديو ماني بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ونشر ماني رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام جاء فيها:" مرحبًا، لقد شُخصت بالإصابة بـ فيروس كورونا لكنني بخير ولم تظهر عليً أي أعراض للمرض، سأبدأ فترة العزل المنزلي والتعافي سريعًا.
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التعليقات على أول تعليق من ساديو ماني بعد إصابته بـ كورونا
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