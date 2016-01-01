أول تعليق من ساديو ماني بعد إصابته بـ كورونا

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صورة الخبر: ساديو ماني
ساديو ماني

علق السنغالي ساديو ماني، جناح نادي ليفربول الإنجليزي على تشخيصه بالإصابة بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكان نادي ليفربول الإنجليزي قد أعلن إصابة لاعبه ساديو ماني بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر ماني رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام جاء فيها:" مرحبًا، لقد شُخصت بالإصابة بـ فيروس كورونا لكنني بخير ولم تظهر عليً أي أعراض للمرض، سأبدأ فترة العزل المنزلي والتعافي سريعًا.

وأضاف:" كن حريصًا على أن تبقى آمنًا، وأن تتبع القواعد لتحمي نفسك والأشخاص الذي تحبهم حتى تتجنب موجة ثانية من فيروس كورونا تنتشر في العالم كله."

واختتم قائلًا:" سأعود أقوى من قبل، سنتخطى ذلك معًا."

وأصبح ماني ثاني المصابين بفيروس كورونا في ليفربول بعد الإسباني تياجو ألكانتارا الذي تم تشخيصه الأسبوع الماضي.

المصدر: elbalad

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