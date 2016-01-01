للمرة الثانية على التوالي.. ارتفاع أسعار أوبل أسترا 2021 في السوق المصري
أكد مدحت عوض، مدير عام المبيعات والتسويق في شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة أوبل الألمانية في السوق المصري، لـ"عالم السيارات"، على إجراء زيادة سعرية على طراز أسترا موديل 2021، ليصبح سعرها 315,990 جنيه بدلًا من 309,990 جنيه.
وتُعد هذه المرة الثانية التي يقر فيها المنصور زيادة سعرية على أوبل أسترا، حيث كانت المرة الأولى بتاريخ 18 من سبتمبر الماضي، ليصل سعرها حينذاك إلى إلى 309,990 جنيه مصري، بدلًا من 304,990 جنيه مصري.
مواصفات أوبل أسترا 2021
الأبعاد والوزن
الطول
4658 مم
العرض
1814 مم
الارتفاع
1500 مم
قاعدة العجلات
2685 مم
وزن السيارة بدون حمولة
1425 كجم
سعة الشنطة
460 لتر
سعة خزان الوقود
56 لتر
المحرك والأداء
سعة المحرك
1400 سي سي – تربو
عدد الاسطوانات
4
القوة القصوى
140 حصان
أقصى عزم الدوران
200 نيوتن/ متر
ناقل الحركة
أوتوماتيك سداسي السرعات
السرعة القصوى
207 كم/ ساعة
التسارع من 0 لـ 100/ ساعة
10.2 ثانية
متوسط استهلاك الوقود
6,4 لتر
استهلاك الوقود بالطرق الداخلية
8,4 لتر
استهلاك الوقود بالطرق السريعة
5,3 لتر
الأمان والسلامة
تأتي أوبل أسترا موديل 2021 بالعديد من مواصفات الأمان والسلامة، والتي تتمثل في وجود 4 وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج توزيع الفرامل على حسب الوزن EBD، نظام الاتزان الالكتروني ESP، مساعد للطرق الصاعدة HSA، برنامج مانع الانزلاق، مانع إدارة المحرك Immobilizer.
التجهيزات والكماليات
كما تأتي أوبل أسترا موديل 2020 بالعديد من التجهيزات القياسية مثل وجود زجاج كهرباء يعمل أوتوماتيكياً، ضبط وضم وتسخين المرايات كهربائياً، عجلة قيادة قابلة للضبط والإمالة، باور ستيرينج كهرباء ذات حساسات للسرعة، التحكم في الراديو من عجلة القيادة، سنتر لوك وريموت كنترول، مثبت ومحدد سرعة، راديو، CD، توصيل الهاتف من خلال البلوتوث، مدخل USB و AUX، شاشة ملونة 7 بوصة، 6 سماعات، كمبيوتر رحلات، مصابيح ضباب مامية وخلفية، إضاءة نهارية، فرامل يد كهرباء، مسند ذراع أمامي، حساسات ركن خلفية، تكييف هواء أوتوماتيك مزدوج التوزيع، مقاعد خلفية قابلة للطي، عجلة قيادة مكسوة بالجلد، جنوط سبور مقاس 16 بوصة، ضبط يدوي للمقاعد الأمامية في 4 اتجاهات، فرش قماش، إضاءة توقف بالخلف، مقابض الأبواب بلون السيارة، حليات جانبية من الكروم.
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