

للمرة الثانية على التوالي.. ارتفاع أسعار أوبل أسترا 2021 في السوق المصري للمرة الثانية على التوالي.. ارتفاع أسعار أوبل أسترا 2021 في السوق المصري

أكد مدحت عوض، مدير عام المبيعات والتسويق في شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة أوبل الألمانية في السوق المصري، لـ"عالم السيارات"، على إجراء زيادة سعرية على طراز أسترا موديل 2021، ليصبح سعرها 315,990 جنيه بدلًا من 309,990 جنيه.



وتُعد هذه المرة الثانية التي يقر فيها المنصور زيادة سعرية على أوبل أسترا، حيث كانت المرة الأولى بتاريخ 18 من سبتمبر الماضي، ليصل سعرها حينذاك إلى إلى 309,990 جنيه مصري، بدلًا من 304,990 جنيه مصري.



مواصفات أوبل أسترا 2021

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الأبعاد والوزنالطول4658 ممالعرض1814 ممالارتفاع1500 ممقاعدة العجلات2685 مموزن السيارة بدون حمولة1425 كجمسعة الشنطة460 لترسعة خزان الوقود56 لترالمحرك والأداءسعة المحرك1400 سي سي – تربوعدد الاسطواناتالقوة القصوى140 حصانأقصى عزم الدوران200 نيوتن/ مترناقل الحركةأوتوماتيك سداسي السرعاتالسرعة القصوى207 كم/ ساعةالتسارع من 0 لـ 100/ ساعة10.2 ثانيةمتوسط استهلاك الوقود6,4 لتراستهلاك الوقود بالطرق الداخلية8,4 لتراستهلاك الوقود بالطرق السريعة5,3 لترالأمان والسلامةتأتي أوبل أسترا موديل 2021 بالعديد من مواصفات الأمان والسلامة، والتي تتمثل في وجود 4 وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج توزيع الفرامل على حسب الوزن EBD، نظام الاتزان الالكتروني ESP، مساعد للطرق الصاعدة HSA، برنامج مانع الانزلاق، مانع إدارة المحرك Immobilizer.التجهيزات والكمالياتكما تأتي أوبل أسترا موديل 2020 بالعديد من التجهيزات القياسية مثل وجود زجاج كهرباء يعمل أوتوماتيكياً، ضبط وضم وتسخين المرايات كهربائياً، عجلة قيادة قابلة للضبط والإمالة، باور ستيرينج كهرباء ذات حساسات للسرعة، التحكم في الراديو من عجلة القيادة، سنتر لوك وريموت كنترول، مثبت ومحدد سرعة، راديو، CD، توصيل الهاتف من خلال البلوتوث، مدخل USB و AUX، شاشة ملونة 7 بوصة، 6 سماعات، كمبيوتر رحلات، مصابيح ضباب مامية وخلفية، إضاءة نهارية، فرامل يد كهرباء، مسند ذراع أمامي، حساسات ركن خلفية، تكييف هواء أوتوماتيك مزدوج التوزيع، مقاعد خلفية قابلة للطي، عجلة قيادة مكسوة بالجلد، جنوط سبور مقاس 16 بوصة، ضبط يدوي للمقاعد الأمامية في 4 اتجاهات، فرش قماش، إضاءة توقف بالخلف، مقابض الأبواب بلون السيارة، حليات جانبية من الكروم.