ما هو التصرف الصحيح عند ارتفاع درجة حرارة المحرك؟

يواجه قائدي السيارات أحياناً بعض المشاكل والأعطال أثناء القيادة على الطرق، ومن أخطر هذه المشاكل هي ارتفاع درجة حرارة المحرك خاصة في منطقتنا العربية نظراً للارتفاع الكبير في درجات الحرارة الطقس، وهو ما قد يسبب تلف محرك السيارة.
وخلال السطور التالية سنستعرض لكم نصائح الخبراء في التصرف الصحيح في حالة ارتفاع درجة حرارة المحرك أثناء القيادة.
– عدم غلق تشغيل السيارة
بعض الأشخاص يصابون بالارتباك والذعر فور ملاحظة ارتفاع حرارة المحرك، ومن ثم يقومون بغلق تشغيل المحرك، وهو بالتأكيد تصرف خاطئ حيث أن كثير من السيارات عند غلق تشغيل المحرك تتوقف المكابح والمقود عن العمل، ما قد يسبب حوادث سير.
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