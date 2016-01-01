

ما هو التصرف الصحيح عند ارتفاع درجة حرارة المحرك؟ ما هو التصرف الصحيح عند ارتفاع درجة حرارة المحرك؟

يواجه قائدي السيارات أحياناً بعض المشاكل والأعطال أثناء القيادة على الطرق، ومن أخطر هذه المشاكل هي ارتفاع درجة حرارة المحرك خاصة في منطقتنا العربية نظراً للارتفاع الكبير في درجات الحرارة الطقس، وهو ما قد يسبب تلف محرك السيارة.



وخلال السطور التالية سنستعرض لكم نصائح الخبراء في التصرف الصحيح في حالة ارتفاع درجة حرارة المحرك أثناء القيادة.



– عدم غلق تشغيل السيارة

بعض الأشخاص يصابون بالارتباك والذعر فور ملاحظة ارتفاع حرارة المحرك، ومن ثم يقومون بغلق تشغيل المحرك، وهو بالتأكيد تصرف خاطئ حيث أن كثير من السيارات عند غلق تشغيل المحرك تتوقف المكابح والمقود عن العمل، ما قد يسبب حوادث سير.

– التوجه للحارة اليمنىيجب على الفور التوجه للحارة اليمنى المخصصة للسرعات البطيئة في الطريق والسير فيها.– التوقف في مكان آمنحاول قدر الإمكان اختيار مكان آمن سريعاً، وإيقاف تشغيل السيارة تمامًا حتى لا تتفاقم المشكلة ويتعرض المحرك للتلف.– فتح غطاء المحركقم بفتح غطاء محرك السيارة بحذر وببطئ، حيث ستلاحظ خروج دخان كثيف، وذلك للمساعدة في تبريدها سريعاً.– طلب المساعدةيجب عدم المخاطرة وقيادة السيارة مرة أخرى بعد تبريدها، لأن سبب العطل لا يزال قائماً، وبالتأكيد سترتفع درجة حرارة السيارة، وهو ما قد يلحق بالمحرك اضراراً كبيرة، بل يجب طلب المساعدة ونقل السيارة من خلال شاحنة مخصصة لمركز الصيانة.



