

فتح باب الحجز على تويوتا راش 2021 بمقدم 150 ألف جنيه.. وهذا موعد الاستلام فتح باب الحجز على تويوتا راش 2021 بمقدم 150 ألف جنيه.. وهذا موعد الاستلام

فتحت شركة "تويوتا إيجيبت" الوكيل الحصري لعلامة تويوتا اليابانية في السوق المحلي، باب الحجز على سيارتها من طراز راش موديل 2021، في السوق المصري، والتي تُعد من فئة السيارات الـ7 راكب، حيث سنحت لعملاؤها فرصة حجزها مقابل مقدم قيمته نحو 150 ألف جنيه مصري.



وأعلنت تويوتا من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن استلام سيارة تويوتا راش موديل 2021 سيتم خلال شهر من الآن، ووفقًا لقائمة الأسعار الجديدة، فلم تتغير أسعار راش 2021 مقارنة بموديل 2020 الموجود حاليًا في السوق المحلي وهي كالتالي:



الفئة

السعر بالجنيه المصريfull option340,000High Line365,000الجدير بالذكر أن شركة "تويوتا إيجيبت" أعلنت يونيو الماضي عن تخفيضات بقيمة 30 ألف جنيه على جميع فئات طراز تويوتا راش موديل 2020، حيث كانت يبدأ سعر الفئة الأولى من 370 ألف جنيه مصري، أما الفئة الأعلى تجهيزًا فقيمتها كانت 395 ألف جنيه مصر، أي بلغت قيمة التخفيض 30 ألف جنيه على كلا الفئتين.مواصفات تويوتا راش الفئةالطول4435 ممالعرض1695 ممالارتفاع1705 ممقاعدة العجلات2685 ممالارتفاع عن الأرض220 ممسعة خزان الوقود45 لترالمحرك والأداءسعة المحرك1500 سي سيقوة المحرك103 حصانأقصى عزم دوران136 نيوتن/ مترناقل الحركةأوتوماتيكمواصفات الأمان والسلامةتأتي سيارة تويوتا راش مزودة بـ نظام مانع انغلاق الفرامل ABS، نظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، و نظام مساعدة الفرامل BA، فضلًا عن نظام المساعدة على صعود المرتفعات HAC، ونظام التحكم في ثبات السيارة، ونظام الحماية ضد السرقة.كما تتوفر راش وسائد هوائية أمامية، وسائد هوائية جانبية وستارة، مع نظام تثبيت مقعد الأطفال، ومنبه حزام أمان أمامي، علاوة على حزام أمان للصف الثاني ثلاثي النقاط مع ملف قفل طارئ، و حزام أمان للصف الثالث ثلاثي النقاط مع ملف قفل طارئ، وأقفال سلامة للطفل بالباب الخلفي.التجهيزات والمواصفات التجهيزيةتزود راش بفئتها الأولى بحزمة من التجهيزات والكماليات ومنها، مصابيح أمامية ليد، و مصابيح أمامية هالوجين، مع التشغيل التلقائي للمصابيح الأمامية، وأضواء نهارية ليد، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، فضلًا عن وجود مصابيح من نوع LED، و إضاءة تنبيه مع الفرامل، مع ضوء الترحيب وأضواء العودة للمنزل.ويتوفر بالسيارة حساس مطر، وجنوط مقاس 16 بوصة، وعجلة قيادة متعددة المهام مصنوعة من خامة الجلد وقابلة للتعديل، وشاشة عرض، إضافة إلى وجود كاميرا خلفية، مع إمكانية تعديل كرسي السائق أفقياً.كما تأتي راش مع مقابض أبواب داخلية كروم، ونظام تعتيم لمرآة الرؤية الخلفية، و زجاج كهرباء يعمل بضغطة واحدة، علاوة على وجود USB، و بلوتوث، مع 6 سماعات، وراديو، كما تشمل تكييف هواء بمخرج خلفي، ومخرج كهرباء 12 فولت.وتضم الكماليات مساحات للزجاج الخلفي والأمامي، وخطاف قطر أمامي وخلفي، وعوارض سقف، ونظام تصفيح أسفل المحرك، ومرايات جانبية كهربائية، مع إمكانية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، قوالب نوافذ جانبية كروم، وإطار احتياطي مقاس 16 بوصة.















