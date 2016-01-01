

لا تخافى يا أمى.. فيديو لابنة كايلى جينر تحتضنها فيه يحقق 25 مليون مشاهدة لا تخافى يا أمى.. فيديو لابنة كايلى جينر تحتضنها فيه يحقق 25 مليون مشاهدة

حقق فيديو لنجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كايلى جينر مع ابنتها وهى تحتضنها بحنية وتضعها على قدمها، والذى نشرته عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، أكثر من 25 مليون مشاهدة، وعلقت عليه قائلة "لا تخافى يا أمى".







وكانت كشفت كايلي جينر، عن صور توثق أول يوم مدرسة لابنتها ستورمي ويبستر ذات العامين وظهرت الطفلة مرتدية ثوبا أسود وحذاء رياضي وحقيبة ظهر هيرمس توريون كليمنس ثمنها 12 ألف دولار، وهذا ليس بغريب على أنماط حياة الأثرياء والمشاهير فوالدتها نجمة الواقع كايلي جينر التي يقال إنها ثروتها تبلغ قيمتها 900 مليون دولار.

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ودوماً ما تظهر نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر بدون الكمامة حتى إنها قوبلت بانتقاد كبير من قبل كثيرين فى ذروة تفشى فيروس كورونا حينما كانت تظهر فى مناسبات عديدة بدونها، إلا أنها مؤخراً ارتدتها أثناء ذهابها إلى تناول الغداء فى مطعم مكسيكى، حيث رصدتها عدسات المصورين ونشر موقع ديلى ميل تقرير عنها بعد خروجها من المطعم الموجود فى مدينة كالاباساس.من ناحية أخرى ظهرت كايلي جينر من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام في أكثر من صورة جديدة لها، حيث تألقت أثناء ركوبها سيارتها الرولز رويس التي سبق وصنعت خصيصاً لها، واكتفت بكتابة: "هذا كل شيء بالنسبة لي"، وهو ما دفع موقع الديلي ميل للتأكيد على أن قطب الماكياج في العالم كايلى جينر نظراً لاستثماراتها الضخمة فيه قررت الرد على أنباء توقف سلسلة برنامج العائلة الشهيرة في تليفزيون الواقع بتلك الصور لتثبت مدى قوتها.