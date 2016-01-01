

الزنجبيل «الأخضر».. مفيد لمرضى ضغط الدم وممنوع على «الريق» الزنجبيل «الأخضر».. مفيد لمرضى ضغط الدم وممنوع على «الريق»

الزنجبيل معروف بدوره في إنقاص الوزن وتقوية مناعة الجسم مع بعض المحظورات. يقول الدكتور محمد إسماعيل، الباحث في النباتات الطبية والزيوت العطرية، إن الزنجبيل يحتوى على مضادات الأكسدة، ويقى من أنواع سرطانات عديدة، مثل سرطان القولون، البروستاتا، الثدى، الجلد والرئة، والمبيض، فضلا عن احتوائه على معادن مهمة مثل البوتاسيوم والماغنسيوم، فيساعد على الحفاظ على مستويات ضغط الدم، ويقلل نسبة الكوليسترول، ويحافظ على صحة الشرايين، مشيرا إلى أن الأفضل لمرضى الضغط تناول الزنجبيل الأخضر «طازجا» وليس مسحوقا مطحونا.



وأضاف: «يعد الزنجبيل طاردا للغازات مما يقلل من أعراض القولون العصبى، ويحافظ على مستوى السكر في الدم، إلا أنه ينصح لمريض السكرى بعدم تجاوز تناول 4 جرامات منه يومياً حتى لا يصاب بهبوط حاد للسكر، كما يخفف من الصداع والدوخة والغثيان، ويحسن من الصحة الجنسية».



هناك بعض الأمور المحظورة للزنجبيل، وفقا لما أكده إسماعيل، مثل عدم تناول «الطازج» بكميات كبيرة، حتى لا يسبب حرقة في المعدة، وإسهال وتهيج في الفم، وامتناع الحامل عن تناوله لتجنب حدوث أي أعراض لها أو للجنين، ولذلك لابد من استشارة طبيبها قبل تناوله، فضلا عن عدم شربه على الريق فقد يسبب خفض ضغط الدم، وسيولة الدم، خاصة إذا تم تناوله لفترة طويلة، موضحا أنه يفضل تناوله باردا، عن طريق نقعه بالماء ساعات طويلة، حتى لا يفقد عناصره بالغليان، ولا يتم خلطه بأعشاب أخرى، مثل القرفة، فهذا خطأ شائع، ولا يجوز خلط الأعشاب عموما، إلا إذا كانت من فصيلة واحدة كالشمر والينسون مثلا.