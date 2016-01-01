ذكرت مجموعة "نيسان" اليابانية الرائدة فى صناعة السيارات أن مبيعاتها في الولايات المتحدة في الربع الثالث من العام بلغت 221 ألفا و150 وحدة، وهو تراجع بنسبة 4ر32% عما كان عليه العام السابق.
وزادت مبيعات السيارات "نيسان فيرسا" بنسبة 24% في الربع الثالث، لتصل إلى 10 آلاف و 466 وحدة.
وارتفعت مبيعات السيارات "جي.تي.-آر" بنسبة 14%، حيث تم بيع 113 وحدة.
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التعليقات على تراجع مبيعات نيسان في أمريكا خلال الربع الثالث بنسبة 32.4%
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