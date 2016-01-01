

تراجع مبيعات نيسان في أمريكا خلال الربع الثالث بنسبة 32.4% تراجع مبيعات نيسان في أمريكا خلال الربع الثالث بنسبة 32.4%

ذكرت مجموعة "نيسان" اليابانية الرائدة فى صناعة السيارات أن مبيعاتها في الولايات المتحدة في الربع الثالث من العام بلغت 221 ألفا و150 وحدة، وهو تراجع بنسبة 4ر32% عما كان عليه العام السابق.



وزادت مبيعات السيارات "نيسان فيرسا" بنسبة 24% في الربع الثالث، لتصل إلى 10 آلاف و 466 وحدة.



وارتفعت مبيعات السيارات "جي.تي.-آر" بنسبة 14%، حيث تم بيع 113 وحدة.

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وارتفعت مبيعات السيارات "كيكس" بنسبة 9 % لتصل إلى 19 ألف و 478 وحدة.وكان الربع الثالث من عام 2020 قد شهد 77 من أيام البيع، مقارنة بـ 76 من أيام البيع العام الماضي.