مازدا تسجل مبيعات قوية فى أمريكا الشمالية خلال الشهر الماضي

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مازدا تسجل مبيعات قوية فى أمريكا الشمالية خلال الشهر الماضي

أعلنت شركة مازدا أمريكا الشمالية التابعة لشركة مازدا اليابانية لصناعة السيارات في أمريكا الشمالية أمس، الخميس ارتفاع مبيعاتها خلال سبتمبر الماضي بنسبة 7ر28% سنويًا إلى 237ر24 ألف سيارة.

في الوقت نفسه، فإن معدل الزيادة مع وضع اختلافات التقويم في الاعتبار يتراجع إلى 4ر18%، حيث كان عدد أيام العمل خلال سبتمبر الماضي 25 يوما، مقابل 23 يوم عمل خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

في الوقت نفسه تراجعت مبيعات شركة مازدا موتور دي مكسيكو، الفرع المكسيكي للشركة اليابانية بنسبة 8ر4% سنويا إلى 4089 سيارة.

وتراجعت مبيعات الفرع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 3ر28% عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 31078 سيارة.

وبلغ إجمالي مبيعات الشركة في أمريكا الشمالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 203280 سيارة بتراجع نسبته 3ر2% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

المصدر: مصراوى

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