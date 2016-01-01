أعلنت شركة مازدا أمريكا الشمالية التابعة لشركة مازدا اليابانية لصناعة السيارات في أمريكا الشمالية أمس، الخميس ارتفاع مبيعاتها خلال سبتمبر الماضي بنسبة 7ر28% سنويًا إلى 237ر24 ألف سيارة.
في الوقت نفسه، فإن معدل الزيادة مع وضع اختلافات التقويم في الاعتبار يتراجع إلى 4ر18%، حيث كان عدد أيام العمل خلال سبتمبر الماضي 25 يوما، مقابل 23 يوم عمل خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
في الوقت نفسه تراجعت مبيعات شركة مازدا موتور دي مكسيكو، الفرع المكسيكي للشركة اليابانية بنسبة 8ر4% سنويا إلى 4089 سيارة.
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التعليقات على مازدا تسجل مبيعات قوية فى أمريكا الشمالية خلال الشهر الماضي
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